نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

تُوفي منذ قليل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث دخل على إثره مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا.

وكان قد أكد مصدر طبي بمستشفى ملوى التخصصي جنوب المنيا، لصدى البلد أن الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي، كانت حرجة وفي مرحلة الخطورة.

وأوضح أن إسماعيل الليثي أجرى جلسة غسيل واحدة للكلى، واستمرت حالته في وضعها كما هي، حرجة، رغم أن الضغط ارتفع عن وقت دخوله المستشفى، وبدأ في التنفس بانتظام، قبل الوفاة بأيام.

وأوضح أن المستشفى، قدم له الرعاية الصحية والطبية المتكاملة وبذلت الأطقم الطبية جهدا كبيرا لإنقاذه، غير أنه استمر في الغيبوية داخل قسم العناية المركزة.

وفي سياق متصل نشر "صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به أنه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.