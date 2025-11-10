محافظ المنيا: الإقبال على الانتخابات متوسط إلى كثيف ولم نتلق أي شكاوى

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مؤكدًا أن الأمور تسير بكل يسر وسهولة في مختلف المراكز، بما يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الانضباط والهدوء.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بجميع المراكز لم تتلقَ أي شكاوى، ولم ترصد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تتراوح بين المتوسط والكثيف في أغلب اللجان على مستوى الدوائر الانتخابية آلست بالمحافظة.

ووجّه اللواء كدواني رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لمنع الزحام أو التكدس أمام اللجان، حرصًا على راحة المواطنين، وضمان انسيابية الدخول والخروج دون تعطيل سير العملية الانتخابية أو إرهاق الناخبين.

ودعا اللواء كدواني المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن صوت كل مواطن يصنع الفارق خلال المرحلة المقبلة، ويسهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة، موزعين على 481 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 621 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويشرف على عملية الاقتراع عدد من السادة القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

