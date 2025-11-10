السيدات يتصدرن لجان التصويت بسمالوط بالمنيا.. صور

شهدت لجان مركز سمالوط شمال المنيا إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم بدائرة مركزي سمالوط ومطاي وتصدرن السيدات الصفوف حيث توافد عدد كبير منهن للإدلاء بأصواتهن.

وفي سياق متصل تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مشيراً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم

من داخل مركز السيطرة

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و831 ألفاً و549 ناخباً وناخبة، موزعين على 481 مقراً انتخابياً بإجمالى 621 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويشرف على عملية الاقتراع عدد من القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين