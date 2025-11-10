انطلاق ماراثون النواب 2025.. المنيا تستقبل 3 ملايين و831 ألف ناخب في 481 مقرًا و621 لجنة

تنطلق اليوم انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا، فقد أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن اللجان الانتخابية بالمحافظة جاهزة لاستقبال نحو 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم داخل 481 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 621 لجنة فرعية موزعة على مراكز المحافظة التسعة على مدار اليوم وغدا ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على دعم كافة الاستحقاقات الدستورية بما يعكس الصورة الحضارية للمواطن المصري.

واكد المحافظ على توفير المناخ الملائم داخل وخارج اللجان، وتسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، خاصة الصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمياه، والتموين، مع التأكد من جاهزية فرق الطوارئ والمولدات الاحتياطية لمواجهة أي طارئ.

وأشار إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم، مؤكدًا أن المنيا ستكون في صدارة هذا العرس الديمقراطي لما تتمتع به من كتلة تصويتية كبيرة ووعي سياسي يعكس روح الانتماء والمسؤولية لدى أبنائها.

ويتنافس في الانتخابات بالمحافظة 153 مرشحا، علي 16 مقعدا بالنظام الفردي بالإضافة الي مرشحين القائمة.

وتضمنت الكشوف النهائية للمرشحين، والصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تنافس 153 مرشحا على 16 مقعدا، بينهم 26 مرشحا عن 12 حزب سياسي.

