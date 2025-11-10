قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 .. شاهد

محافظ المنيا يتابع العملية الانتخابية
محافظ المنيا يتابع العملية الانتخابية
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مشيراً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وشدد كدواني على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على توفير الدعم اللوجستي والإداري اللازم لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ من الحياد التام والشفافية الكاملة، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح المحافظ أن المتابعة تتم لحظة بلحظة من خلال الغرفة المركزية بالمحافظة المرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

وأضاف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وجرى تخصيص نقاط إسعاف بالقرب من لجان الاقتراع، مع تجهيز فرق طبية وتمريضية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويجسد دعمهم لمسيرة الديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و831 ألفاً و549 ناخباً وناخبة، موزعين على 481 مقراً انتخابياً بإجمالى 621 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويشرف على عملية الاقتراع عدد من القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

المنيا محافظ المنيا انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

تحسن الإقبال بلجان إمبابة مع تزايد مشاركة كبار السن في انتخابات مجلس النواب 2025

شباب الاحزاب

شباب الأحزاب السياسية في خدمتك .. لجان الهرم تشهد تنظيما كاملا للعملية الانتخابية

جانب من الفاعليات

إقبال كثيف من قرى العياط على انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد