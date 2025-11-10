استئناف المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا على إدانتهما بالإعـ.دام والمـ.ؤبد.. بعد قليل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف للحظات وعاد وهو على جهاز التنفس.. الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي حرجة
في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
حوادث

إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بعد قليل، نظر الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله، على حكم معاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بإنهاء حياة ممرض المنيا، مينا موسى، بالإعدام، والمؤبد للثاني، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله.

وجاء في اعترافات المتهم أنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة. وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال، تدخل الشيطان ليقترح على قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

وقال المتهمان: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل، وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه. وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.

وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل ولا يستطيع التحرك.

وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إليها، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن دخلا الشقة حتى ضربا الضحية وسرقاه، ثم أجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما أحد. وبالفعل انتظر المجني عليه بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدأا في ضربه وسرقة ما معه من أموال.

وأشار المتهم إلى أن المجني عليه كان يقاومهما، فهدداه بالقتل إذا لم يصمت، واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي يطلب فيه أموالًا من أهله ويطمئنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل إلى ابن عمه في محافظة المنيا.

