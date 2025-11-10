العملية الانتخابية منتظمة بسهولة ويسر بلجان المنيا وقنا.. تفاصيل

أكد رئيس لجنة متابعة محافظة المنيا، أن متابعة العملية الإنتخابية تمت بسهولة ويسر داخل اللجان، مشيرا إلى أنه كان هناك اقبال واضح

وقال إسماعيل زناتي رئيس لجنة متابعة بمحافظة قنا، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة عملية إنتخابات مجلس النواب، أن هناك 352 لجنة فرعية، والعملية منتظمة منذ بداية الإقتراع، ويوجد تكدس ببعض اللجان.

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك متابعة لعملية التصويتية بجميع اللجان التي تجرى فيها الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى.

وأضاف أن آخر اللجان التي تم افتتاحها كانت في البحيرة، وكان التأخير بسبب عدم قدرة القاضى على الوصول إلى لجنته وتم التواصل مع وزارة الداخلية وطلب النجدة واصطحابه إلى مقر لجنته، بحوش عيسى.