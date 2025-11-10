قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: طفرة فى العلاقات المصرية ومجلس التعاون الخليجي بجميع المجالات
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
المستشار أحمد بنداري يكشف الحالة الصحية لاثنين من القضاة تعرضا لحادث بأسوان

البهى عمرو

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك متابعة لعملية التصويتية بجميع اللجان التي تجرى فيها الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى.

وأضاف أن آخر اللجان التي تم افتتاحها كانت في البحيرة، وكان التأخير بسبب عدم قدرة القاضى على الوصول إلى لجنته وتم التواصل مع وزارة الداخلية وطلب النجدة واصطحابه إلى مقر لجنته، بحوش عيسى.

 حالة جيدة

 

وأشار إلى أن هناك اثنين من الزملاء في إسوان تعرضوا لحادث سير، وتم نقلهم للمستشفي وهم في حالة جيدة، وعلى الفور تم الدفع باثنين آخرين لمباشرة العمل.

ولفت إلى أن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد أي مشكلات، وأن هناك تواصل مع اللجان الفرعية لمتابعة سير الانتخابات. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وذلك على النحو التالى:

-    الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا  (6634318 ناخبا)

-    الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا)

-    الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا)

-    بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا)

-    المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا)

-    أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا)

-    سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)

-     قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا)

-     الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا)

-     أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبا)

-     البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا)

-     الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا)

-     البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا)

-    مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا  (375543ناخبا).

المستشار أحمد بنداري أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات البرلمانية

