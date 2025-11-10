موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف

موعد صرف معاشات ديسمبر .. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 للمواطنين، مؤكدة جاهزية جميع المنافذ والبنوك لتقديم الخدمة في المواعيد المحددة من دون تأخير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة الصرف ومنع التكدس أمام الماكينات والفروع.

وأوضحت الهيئة أن صرف معاشات ديسمبر 2025 سيبدأ يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه، في إطار سياسة الهيئة التي تتيح للمستفيدين مرونة كاملة في استلام مستحقاتهم في أي وقت خلال الشهر.

وأكدت الهيئة أن عملية الصرف تسير وفق خطة منظمة تضمن توزيع الشرائح والفئات المختلفة لتفادي الزحام أمام منافذ الصرف، مع الاستمرار في الالتزام بإجراءات الأمان والتعقيم التي تحرص عليها الهيئة حفاظًا على سلامة أصحاب المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة قنوات رسمية لصرف المعاشات، لتلبية احتياجات جميع المستفيدين في أنحاء الجمهورية. وتشمل هذه القنوات الآتية:

منافذ شركة فوري للخدمات المالية المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري وفروعها بالمراكز والقرى.

فروع البنوك الحكومية والتجارية المعتمدة لصرف المعاشات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات.

وأكدت الهيئة أن جميع القنوات تعمل بكامل طاقتها، مشددة على أن صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية أصبح خيارًا مفضلًا لدى الكثير من المستفيدين لما يوفره من سهولة وأمان، من دون الحاجة للذهاب إلى أي منفذ.

تفاصيل الشرائح المالية لمعاشات ديسمبر 2025

كشفت الهيئة القومية للتأمينات عن تفاصيل الشرائح المالية لمعاشات ديسمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة، والتي جاءت على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

وأوضحت الهيئة أن هذه القيم تمثل الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة المقررة، مشيرة إلى أن صرف الشرائح يتم تباعًا وفق نظام إلكتروني يضمن الدقة والشفافية في التحويلات المالية.

خطة صرف المعاشات لتجنب التكدس أمام المنافذ

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيق نظام صرف تدريجي للمعاشات، بحيث يتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح زمنية وفق قيمة المعاش لضمان انسيابية الخدمة ومنع التكدس.

وتبدأ عمليات الصرف في اليوم الأول من ديسمبر للشريحة الأولى، يليها تباعًا صرف الشرائح الأخرى خلال الأيام التالية. كما يمكن لأصحاب المعاشات سحب مستحقاتهم في أي وقت لاحق خلال الشهر من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأكدت الهيئة أن جميع الأنظمة الإلكترونية جاهزة لتحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري، بالتعاون مع البنوك المشاركة في منظومة الصرف، لضمان دقة البيانات وحماية أموال المواطنين.

إقبال متزايد على الصرف الإلكتروني عبر المحافظ الذكية

شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في عدد أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على الصرف الإلكتروني عبر المحافظ الذكية والتطبيقات المصرفية، إذ تتيح هذه الوسائل سهولة الوصول إلى المعاش في أي وقت، من دون الحاجة إلى التنقل.

وأشارت الهيئة إلى أن التعاون مع شركات الاتصالات والبنوك ساهم في توسيع قاعدة مستخدمي المحافظ الإلكترونية، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتفعيل منظومة الشمول المالي التي تهدف إلى دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي الرسمي.

كما أكدت الهيئة أنها مستمرة في تقديم الدعم الفني لأصحاب المعاشات الجدد لتسهيل تسجيل المحافظ واستخدامها بطرق آمنة، مع إتاحة خدمة الخط الساخن لتلقي الاستفسارات على مدار الساعة.

التأمينات تحذر من التعامل مع جهات غير رسمية

جددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحذيرها للمستفيدين من التعامل مع أي جهات أو أفراد غير رسميين يدّعون تسهيل صرف المعاشات أو تحديث البيانات مقابل مبالغ مالية.

وأكدت أن جميع خدمات الصرف والاستعلام مجانية تمامًا وتتم فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للهيئة أو البنوك المعتمدة أو البريد المصري. كما شددت على ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية والرقمية وعدم مشاركتها مع أي طرف مجهول لتجنب التعرض للاحتيال الإلكتروني.

استمرار خطة الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

تأتي زيادة المعاشات وتنظيم صرفها ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويُعد قطاع التأمينات الاجتماعية من أكثر القطاعات التي شهدت تحولات جذرية في آلية العمل الرقمي خلال السنوات الأخيرة، إذ تم إدخال نظم إلكترونية جديدة لمتابعة عمليات الصرف والتأمين، وربطها بقواعد بيانات موحدة على مستوى الجمهورية.

كما تسعى الهيئة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والفئات التي لم تكن مشمولة من قبل، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وضمانًا لحياة كريمة لجميع المواطنين.

نظام متابعة إلكتروني جديد بدءًا من يناير 2026

كشفت الهيئة عن قرب إطلاق نظام إلكتروني محدث في يناير 2026 يتيح لأصحاب المعاشات تتبع تفاصيل الصرف إلكترونيًا، ومعرفة المواعيد والقيم الشهرية بدقة، إضافة إلى خدمة الإشعارات عبر الرسائل القصيرة.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والسهولة في التعامل مع المستفيدين، مع تقليل الاعتماد على المكاتبات الورقية وتحسين تجربة المستخدم في الحصول على خدمات التأمين والمعاشات.