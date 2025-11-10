أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

أطلقت شركة رولز رويس موتور كارز نسخة خاصة واستثنائية من سيارتها الكهربائية الفاخرة Spectre، حملت اسم "Spectre Bailey"، تكريمًا لكلب يدعى "بيلي" من فصيلة لابرادور وجولدن ريتريفر، في خطوة غريبة تعكس ولع أحد العملاء الأثرياء بحيوانه الأليف.

تصميم رولز رويس مستوحى من الكلب بيلي

تم طلاء هيكل السيارة بلون خاص أطلق عليه اسم "Beautiful Bailey"، وهو لون مستوحى من الفراء الناعم على أذن الكلب بيلي، فيما تضم الخطوط الجانبية نقشًا دقيقًا لبصمة كفه.

داخل المقصورة، استخدمت رولز رويس جلودًا فاخرة بلون Moccasin وCrème Light مع لمسات من Dark Spice وCasden Tan تعكس تدرجات لون فراء بيلي.

تفاصيل داخلية مذهلة

تحتوي السيارة على أكثر من 180 قطعة من الخشب الفاخر High Gloss Royal Walnut في أرجاء المقصورة، صممت بعناية لتعكس ملمس ودفء معطف الكلب.

كما زينت لوحة القيادة وبالعوارض الجانبية ببصمات كف بيلي، بينما تتوسط المقاعد الخلفية لوحة فنية تجسد صورة واقعية للكلب نفسه.

تعد Spectre Bailey مثالًا واضحًا على ما يمكن أن تفعله رولز رويس في عالم السيارات المخصصة حسب الطلب، إذ تجمع بين الفخامة والتفرد والتعبير الشخصي في أعلى درجاته.

ورغم أن ثمن السيارة لم يُكشف رسميًا، فإنها بلا شك واحدة من أكثر النسخ خصوصية في تاريخ رولز رويس.