تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر

وسط أجواء غير مسبوقة، تنطلق يعد قليل اليوم السبت أعمال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، والتي جاءت لإجراء الانتخابات الخاصة باختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس إدارة النقابة الجدد.

هذه العملية الانتخابية تشهد مشاركة فعالة من قبل الأعضاء الذين يملكون حق التصويت، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف عضو موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النقابة، منذ إنشائها في عام 1983، التي تُجرى فيها الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وتشرف اللجنة القضائية على جميع مراحل الاقتراع، في ظل حضور واسع لعلماء وقراء القرآن الكريم من المنتسبين للنقابة، الذين يشاركون لاختيار النقيب الجديد وأعضاء مجلس الإدارة.

يتنافس على منصب نقيب القراء كل من الشيخ محمد العوضي، إمام الجامع الأزهر، في مواجهة الشيخ محمد صالح حشاد، الذي انتهت مدة توليه للنقابة.

أما المقاعد الإدارية، فيسعى عدد من المشايخ إلى نيل ثقة الأعضاء، حيث يترشح الشيخ محمود الخشت على منصب نائب النقيب، والشيخ صديق المنشاوي لمنصب الأمين العام، والشيخ عبد الباسط عمارة على مقعد أمين الصندوق، إلى جانب وجود 24 مرشحاً يتنافسون على مقاعد عضوية المجلس.

وقد أعرب الشيخ محمد حشاد عن توقعه بأن تشهد هذه الانتخابات منافسة قوية تميزها الروح الإيجابية، مؤكداً أن الهدف الأساسي لجميع المرشحين هو خدمة الدين والوطن والعلم والقرآن الكريم، مضيفاً أن المجلس يعمل دوماً من منطلق الإخلاص لله تعالى في خدمة كتابه وأهله.