قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
ستوديو إكسترا يكشف حسابًا وهميًا يحتال على المواطنين
نشوب حريق هائل فى مطعم شهير بشبرا الخيمة
إنقاذ حياة مسن اخترق رقبته منشار كهربائي بأسيوط
البنكرياس.. إعلامية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لانغام
رسميا.. ليفربول يعلن رحيل نونيز إلى الهلال السعودي
الأهلي يحرز هدف التعادل في شباك مودرن بأقدام ياسين مرعي
نقابة القراء تفتح باب الترشح للانتخابات بإشراف قضائي كامل
الأهلي في مأزق.. مودرن سبورت يعزز تقدمه بالهدف الثاني
حسام حسن يفسد فرحة الأهلي ويحرز هدف التعادل لـ مودرن سبورت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نقابة القراء تفتح باب الترشح للانتخابات بإشراف قضائي كامل

وزير الأوقاف مع وفد نقابة القراء
وزير الأوقاف مع وفد نقابة القراء
محمد شحتة

بدأت صباح اليوم السبت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم أعمالها فى تلقى طلبات الترشح من قراء القرآن على مقعد النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال محمد الساعاتى مستشار النقابة: شهد مقر النقابة اقبالا كبيرا من كبار قراء القرآن الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة القضائية المشرفة على العملية الإنتخابية، حيث تعد هى المرة الأولى فى عمر النقابة منذ إنشائها فى عام ١٩٨٣م أن تخضع فيها النقابة للإشراف القضائى الكامل.

وتقدم فى اليوم الأول لفتح باب الترشح الشيخ محمد صالح حشاد (نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية) على مقعد النقيب، كما تقدم عدد ٢٨ شيخا للعضوية منهم المشايخ: محمود الخشت، صديق المنشاوى، عبد الباسط عمارة، محمد عبد الموجود، طه النعمانى، أحمد فرج الله الشاذلى، أحمد عوض أبو فيوض، محمد يحيى الشرقاوى، عبد الفتاح الطاروطى، محمد محروس طلبة، ياسر عبد الباسط، محمد ناصف سلطان، إبراهيم الرفاعى، ماهر الفرماوى، حسين الإسكندرانى، حسين السويفى، عبد اللطيف العزب وهدان، السيد الغيطانى، محمود على حسن، خضر أحمد مصطفى، وليد السيد عبد الشافى، محمد بسيونى عوض، د. محمد محى الدين، محمد نجيب عارف، شحاتة العزاوى، محمد سالم عامر، محرم العطار وآخرين..

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب التقديم فى الفترة من ٩ إلى ١٤-٨-٢٠٢٥م، وعقد جمعية عمومية عادية لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة يوم ٣٠ أغسطس الجاري، وذلك  بمقر النقابة الجديد الكائن -بملحق مسجد الرحمن بجوار نادى طلائع الزيتون بحدائق الزيتون - القاهرة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بإشراف قضائى كامل حسب توجيهات وزير الأوقاف فى الجمعية العمومية العادية المعلن عنها يوم السبت الموافق للثلاثين من أغسطس ٢٠٢٥م..

ولاقت فكرة الإشراف القضائي على انتخابات نقابة القراء القبول بين أهل القرآن جميعا، مما جعل الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وجميع أعضاء مجلس إدارة نقابة القراء يعربون عن سعادتهم البالغة بالإشراف القضائي.

وفى الختام قال الشيخ محمد حشاد: أتوقع أن تكون انتخابات هذه المرة قوية حيث ستشهد منافسة شريفة بين جميع الأطراف الذين لا يريدون إلا خدمة وطنهم العزيز الغالى والدين والعلم والقرآن.

انتخابات نقابة محفظى وقراء القرآن نقابة القراء وزير الأوقاف قراء مصر الدكتور أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

السمك

طريقة عمل صينية السمك في الفرن بمذاق شهي

القلب

نوع خضار غير متوقع يعالج أمراض القلب ويحمى منها

وفاة عامل نظافة

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

بالصور

6 طرق بسيطة للتغلب على حرقة المعدة وارتجاع المريء .. مضع العلكة أغربها

حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة

نوع خضار غير متوقع يعالج أمراض القلب ويحمى منها

القلب
القلب
القلب

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد