مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

تعرض عشرات المعتمرين الهنود في السعودية إلى حادث سيرمروع، حيث اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين.

مصرع 40 هنديا

وأفادت تقارير اليوم الاثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

القنصلية الهندية تتابع الحادث

و من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.

كما قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.