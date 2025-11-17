موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر

رد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على الانتقادات التى تعرض لها بعد الخسارة من منتخب أوزبسكتان بهدفين دون رد.

وقال العميد فى المؤتمر الصحفي،​"عايزين إيه بالظبط؟ عايزين تطلعوني تريند وخلاص؟ مش فارق معايا! المشكلة إنكم بتحاربوا المدربين اللي زينا، المدربين الوطنيين! يا جدع، بص على ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي كان بياخد كام؟ عيب عليكم! روحوا شوفوا المدرب الوطني بتاع المغرب عمل إيه!"

واختتم حسام حسن تصريحاته،​"أنتوا ما بتفهموش أي حاجة! انتو عارفين مين هو حسام وإبراهيم حسن؟ عارفين تاريخنا إيه؟ فيه ناس جت دربت منتخب مصر هنا، كانوا لسه ما اتولدوش احنا كنا بنكتب التاريخ ده! رسالتي لكل منتقد: موتوا بغيطكم .