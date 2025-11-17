الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي بدأت في تجهيز أول عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم المالي إبراهيما ديباتي لاعب نادي جايس السويدي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يستعد لتقديم عرض بقيمة 1.3 مليون دولار للنادي السويدي، إلى جانب امتيازات إضافية تصل إلى 200 ألف دولار، ضمن الحوافز المرتبطة بالأداء والمشاركات.

وتابع، يأتي تحرك الأهلي في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة ياس توروب في دعم الخط الهجومي بلاعب قوي وقادر على صناعة الفارق خلال المنافسات المحلية والقارية.