أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

خرجت شقيقة شيماء سعيد عن صمتها لتوضيح عدة أمور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الفنان إسماعيل الليثي ،مؤكدة أن شيماء تمر بظروف نفسية وصحية قاسية.



وقالت شقيقة شيماء في فيديو قصير عبر حسابها على موقع التواصل على الصورة المتداولة مؤخرًا والتي ظهرت فيها شيماء بملابس منزلية، وعلقت :"الصورة اللي نزلت ليها بالبيجامة نزلت بالغلط.. وهي فاقدة الوعي.. الصورة دي متسربة وقديمة ونزلت على صفحتي في خلال 5 ثواني بالغلط.. في واحدة جوزها ميت هتلبس بيجامة عليها كريزة!".



وأضافت: شيماء مقلعتش الأسود، ومعندهاش وعي ولا إدراك، ولا بتعرف تتكلم ولا تقف على رجلها، ومعلقة محاليل، مؤكدة أن حالتها النفسية ما زالت غير مستقرة منذ وفاة زوجها المفاجئة".



وتابعت : "مكان عملها مستمر في تقديم عروض قوية خلال هذه الفترة، ما دفع شيماء للنزول رغم حالتها الصعبة، دا أكل عيشها، وبناتها محتاجين مصاريف، وشيماء هتنزل للضرورة، وأكدت أن الأسرة تحاول دعمها بكل الطرق، خاصة في ظل التزامات الحياة التي لا تتوقف.