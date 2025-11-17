هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، عن مفاجأة كبيرة تتعلق ببعض اللاعبين الذين لم يرغبوا في الانضمام إلى صفوف المنتخب المشارك في كأس العرب 2025.

وجاءت تصريحات حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب التعادل الودي مع منتخب الجزائر، حيث أكد أن "بعض اللاعبين لم تكن لديهم الرغبة في التواجد مع المنتخب خلال بطولة كأس العرب، ومنهم أحمد حجازي".

وأضاف مدير المنتخب: "أي لاعب لا يريد أن يتواجد معنا فهو حر.. وهناك بعض اللاعبين تهربوا ورفضوا الانضمام للمنتخب".

وأوضح أنه سيكشف عن هذه الأسماء بعد نهاية البطولة، مؤكدًا: "لن نجبر أحدًا على اللعب دون إرادته".

وتحدث أحمد حسن عن التحضيرات قائلاً: "خضنا مباراتين قويتين أمام الجزائر قبل المشاركة في كأس العرب، ونحن نثق في كل اللاعبين المتواجدين، لدينا مجموعة من اللاعبين الرجالة، مثل أكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية، كباتن بمعنى الكلمة، كما سيكون ياسين مرعي ضمن قائمة المنتخب في البطولة".

وأشار إلى أن اللاعبين يعانون من إرهاق كبير بسبب ضغط المباريات، مضيفًا: "الله يكون في عون اللاعبين، هذه ظروف طارئة ونحاول التعامل معها".

واختتم مدير المنتخب تصريحاته، بالكشف عن جدول استعدادات الفريق قائلاً: “معسكر المنتخب المقبل يبدأ يوم 25، وسنسافر إلى قطر يوم 28، لاعبو الزمالك سيخوضون مباراة أمام كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا ثم يلتحقون بنا مباشرة في قطر، والأمر نفسه ينطبق على لاعبي المصري.. أما لاعبو الأهلي فسيلعبون مواجهة الجيش الملكي في المغرب قبل انضمامهم للمنتخب في قطر".