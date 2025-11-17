محمد صلاح: عايز الناس تفتكرني بإني شخص إداهم أمل في بكرة

كشف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، عن الأمور التي تمنحه السعادة وما يتمنى أن يتذكره به الأجيال القادمة.

وقال صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت": "عايز الناس تفتكرني أني شخص أداهم أمل في بكره وفخر".

وأوضح نجم ليفربول أن أكثر الأشياء التي تُسعده هي التواجد في مكان يشعر فيه بالراحة وأن يكون على طبيعته، بالإضافة لرؤية أهله، حيث أشار إلى أنه في حال عدم تمكنه من السفر إلى مصر بسبب ارتباطاته مع المنتخب، يأتيه والديه لزيارته في إنجلترا.

وأضاف صلاح: "أكثر حاجة بتديني انبساط وتخليني فخور وأنا في مصر أني لما الناس بتشوفني بتتبسط وبحس بنظرة فخر وأمل، وده بيديني حافز وبحس إني عملت حاجة كويسة وده يحسس الناس بأمل وفخر، ودايمًا عايز الإحساس ده يوصل للناس".

واستطرد النجم المصري قائلاً: "مش دايمًا بشعر بإحساس إني حر من غير ما الناس تطلب تتصور معايا، وبشوف مصريين في أماكن كويسة في إنجلترا، ودي حاجة حلوة".