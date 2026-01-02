نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

حرصت الفنانة نسرين طافش على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها برسالة خاصة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت نسرين طافش عدة صور برفقة زوجها وعلقت كاتبة: أحبك ليس فقط لشخصك، بل لشخصيتي عندما أكون معك.. شكرًا لك لأنك أفضل صديق لي، وأفضل زوج، وحب حياتي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي.

ويضع القائمون على مسلسل "أنا وهو وهم" بطولة النجمين نسرين طافش وأحمد صلاح حسني، اللمسات الأخيرة على تحضيرات العمل استعداداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان رمضان 2026 وقد أجرى أبطال العمل بروفات ترابيزة للشخصيات، بالتزامن مع الانتهاء من مختلف التجهيزات الفنية.

مسلسل أنا وهو وهم



مسلسل "أنا وهو وهم" قصة سيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة كتابة يتولى اخراج العمل المخرج السوري زهير قنوع.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش وأحمد صلاح حسني كلُ من: كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران، مادلين طبر، فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين.

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمين نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.

يذكر أن نسرين طافش تواجدت في دراما رمضان الماضي 2025 خلال حكاية "وصمة عار" من مسلسل "اسود باهت"، وهى من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي وشارك في بطولتها محمد لطفي وحسني شتا ومادلين طبر وإبراهيم السمان وبسنت حاتم وصولا عمر وعدد من الفنانين الشباب.

أما أحمد صلاح حسني فيعرض لها حالياً في السينمات، فيلم "أوسكار - عودة الماموث" الذي يخوض به أول بطولة مطلقة في السينما، ويشارك في بطولته، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان، والعمل فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر، وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي.