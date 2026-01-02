قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
فن وثقافة

نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

نسرين طافش
نسرين طافش
ميرنا محمود

حرصت الفنانة نسرين طافش  على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها برسالة خاصة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت نسرين طافش عدة صور برفقة زوجها وعلقت كاتبة: أحبك ليس فقط لشخصك، بل لشخصيتي عندما أكون معك.. شكرًا لك لأنك أفضل صديق لي، وأفضل زوج، وحب حياتي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي.

ويضع القائمون على مسلسل "أنا وهو وهم" بطولة النجمين نسرين طافش وأحمد صلاح حسني، اللمسات الأخيرة على تحضيرات العمل استعداداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان رمضان 2026 وقد أجرى أبطال العمل بروفات ترابيزة للشخصيات، بالتزامن مع الانتهاء من مختلف التجهيزات الفنية.

مسلسل أنا وهو وهم
 

مسلسل "أنا وهو وهم"  قصة سيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة كتابة يتولى اخراج العمل المخرج السوري زهير قنوع.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش وأحمد صلاح حسني كلُ من: كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران، مادلين طبر، فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين.

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمين نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.

يذكر أن نسرين طافش تواجدت في دراما رمضان الماضي 2025 خلال حكاية "وصمة عار" من مسلسل "اسود باهت"، وهى من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي وشارك في بطولتها محمد لطفي وحسني شتا ومادلين طبر وإبراهيم السمان وبسنت حاتم وصولا عمر وعدد من الفنانين الشباب.

أما أحمد صلاح حسني فيعرض لها حالياً في السينمات، فيلم "أوسكار - عودة الماموث" الذي يخوض به أول بطولة مطلقة في السينما، ويشارك في بطولته، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان، والعمل فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر، وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

منتخب بنين

ضربة قوية لـ بنين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

منتخب تونس

سامي الطرابلسي: سنظهر الوجه الحقيقي لتونس أمام مالي

ناصر ماهر

الزمالك يكشف الحقيقة.. هل يرحل ناصر ماهر إلى بيراميدز في يناير؟

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

