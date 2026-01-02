أخرجت سيدة من الاكتئاب.. رحمة أحمد تكشف عن موقف إنساني لشخصية مربوحة

تحدثت الفنانة رحمة أحمد فرج، عن موقف حدث لها مع إحدى المعجبات، بعدما تلقت رسالة من الأخيرة لتكشف فيها عن تأثرها بشخصية مربوحة، بمسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي.

وقالت رحمة أحمد فرج، في تصريح متلفز لها، إن الفتاة كشفت لها أن شخصية مربوحة استطاعت أن تخرج والدتها من حالة اكتئاب كانت تعيشها بعد وفاة الزوج، فضحكت للمرة الأولى من خلال مشاهد مربوحة.

وأوضحت رحمة أحمد فرج، أن رسالة الفتاة أثرت فيها بشكل كبير، بعد وصول العمل بهذا الشكل الإنساني للجمهور.

أعمال رحمة أحمد فرج

تألقت الفنانة رحمة أحمد فرج، في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن والذي تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشارك في بطولة مسلسل الكابتن: أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب ومحمد رضوان وسوسن بدر ، وئام مجدي ، ميمي جمال، رحمة أحمد وكوكبة كبيرة من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج معتز التوني.