موقف الأهلي من استعادة رامي ربيعة

أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن رامي ربيعة مدافع فريق العين الإماراتي تم طرحه فعليا للنقاش ولكن هناك عدة تحفظات علي عودته من جديد للفريق الأحمر أبرزها الطريقة التي غادر بها للإمارات ورفضه تجديد تعاقده ورحيله مجانا وكذلك أنه مرتبط بتعاقد هناك والأهلي لن يتفاوض لضمه أو يدفع مبلغا ماليا معينا.



ومنح الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم من التدريبات قبل مواجهة شبيبة القبائل المقرر لها السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا، وسيعود الفريق للتدريبات الأربعاء مكتمل الصفوف بعد عودة اللاعبين الدوليين والمحترفين اليوم الي القاهرة عقب انتهاء الأجندة الدولية سواء مع المنتخبات الوطنية الأول والثاني أو حتي المحترفين.

كما سيظهر في المران حمزة عبدالكريم مهاجم الفريق الصاعد بعد انتهاء مهمته مع منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما والتي تقام حاليا في قطر بعد ان ودع أحفاد الفراعنة البطولة من دور الـــ32 ، وسيبدأ ييس توروب المدير الفني في تحفيظ لاعبيه طريقة مواجهة شبيبة القبائل في التدريبات الأربعاء والخميس خاصة أن مران يوم الجمعة يكون حمل بدني خفيف للغاية .