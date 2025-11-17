قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الأهلي من استعادة رامي ربيعة

رامي ربيعه
رامي ربيعه
عبدالحكيم أبو علم

أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن رامي ربيعة مدافع فريق العين الإماراتي تم طرحه فعليا للنقاش ولكن هناك عدة تحفظات علي عودته من جديد للفريق الأحمر أبرزها الطريقة التي غادر بها للإمارات ورفضه تجديد تعاقده ورحيله مجانا وكذلك أنه مرتبط بتعاقد هناك والأهلي لن يتفاوض لضمه أو يدفع مبلغا ماليا معينا.
 

ومنح الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم من التدريبات قبل مواجهة شبيبة القبائل المقرر لها السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا، وسيعود الفريق للتدريبات الأربعاء مكتمل الصفوف بعد عودة اللاعبين الدوليين والمحترفين اليوم الي القاهرة عقب انتهاء الأجندة الدولية سواء مع المنتخبات الوطنية الأول والثاني أو حتي المحترفين.

كما سيظهر في المران حمزة عبدالكريم مهاجم الفريق الصاعد بعد انتهاء مهمته مع منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما والتي تقام حاليا في قطر بعد ان ودع أحفاد الفراعنة البطولة من دور الـــ32 ، وسيبدأ ييس توروب المدير الفني في تحفيظ لاعبيه طريقة مواجهة شبيبة القبائل في التدريبات الأربعاء والخميس خاصة أن مران يوم الجمعة يكون حمل بدني خفيف للغاية .

النادي الأهلي رامي ربيعه كرة قدم بطولة الدوري الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني

مصير مقاتلي الأويجور يعود للواجهة.. سوريا تتعهد بعدم تهديد المصالح الصينية

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

رأس نفرتيتي

اندبندنت: ألمانيا ترفض طلباً مصرياً لاستعادة رأس نفرتيتي

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد