أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ : لجان الدائرة الثانية جاهزة للانتخابات.. تفاصيل عن مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودعم مزارعي التمور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: جاهزية لجان الدائرة الثانية لاستقبال الناخبين

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بالدائرة الثانية، والتي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة  "د" ، والتي تنطلق غد السبت والأحد الموافق ٣ و ٤ يناير الجاري.

وشدد المحافظ على متابعة التجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها ٣٧ لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.

تفاصيل مبادرة الوادي الجديد لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ودعم مزارعي التمور


أُطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، في إطار حرص المحافظة على حماية وتنمية ثروة النخيل.

حيث جرى تنفيذ ندوة حقلية بقرية موط بمركز الداخلة، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتورة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وبمشاركة قيادات وزارة الزراعة ومراكز البحوث المتخصصة.

وجاءت الندوة بحضور الأستاذ الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والأستاذ الدكتور صلاح محمود محمد جميل المشرف العلمي للمبادرة بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، والدكتور يوسف دياب المشرف العلمي للمبادرة بمركزي بلاط والداخلة وباحث أول بالمعمل المركزي لأبحاث النخيل، إلى جانب المهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير صندوق مكافحة سوسة النخيل.

وشهدت الندوة مشاركة المهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بموط، والمهندس محمود الناظر مدير الإدارة الزراعية بالقصر، ولفيف من مزارعي النخيل بالقرية، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين ونقل الخبرات الفنية إليهم.

واستعرض الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أهداف المبادرة، مؤكدًا الدعم الكامل وغير المحدود الذي تقدمه المحافظة، بقيادة اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، لضمان نجاح المبادرة، مشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات التنفيذية لتذليل العقبات أمام مزارعي النخيل، وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للحفاظ على هذه الثروة الاستراتيجية.

من جانبه، تناول الدكتور يوسف دياب الممارسات الزراعية الصحيحة ودورها المحوري في الوقاية من سوسة النخيل الحمراء، موضحًا بالتفصيل أسس التقليم السليم، والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ عمليات التقليم وإزالة السرطانات، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، والحد من فرص الإصابة بالآفة.

واستعرض المهندس عماد بحر طرق المكافحة المختلفة، موضحًا الدور التنفيذي في توفير المبيدات المعتمدة، وأجهزة الحقن وآلات الرش الحديثة بكافة الإدارات والجمعيات الزراعية، إلى جانب آليات التخلص الآمن من مخلفات النخيل بما يضمن عدم انتشار الإصابة.

استمرار التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعى بمركز بلاط بالوادى الجديد حتى آخر يناير

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط فى محافظة الوادى الجديد،  استمرار باب التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، حتى أخر شهر بناير الجارى.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط فى محافظة الوادى الجديد، قررت فتح باب التقديم خلال الفترة  من 1 يناير وحتى نهاية الشهر، وذلك بناءا على توجيهات اللواء دكتور محافظ الوادى الجديد أثناء انعقاد المجلس تفيذي للمحافظة خلال شهر ديسمبر الجارى بشان استطلاع رأى المواطنيين بمركز بلاط من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار الملحوظ في حركة البيع والشراء، وسط توافر كميات كبيرة ومتنوعة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، التي يتم ضخها بشكل يومي داخل الأسواق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والقرى.

