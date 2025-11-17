القادسية الكويتي يفسخ عقد محمود كهربا .. فهل يعود للأهلي مجددا؟

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش عن فسخ نادي القدسية الكويتي تعاقده مع محمود عبد المنعم كهربا في الميركاتو الشتوي القادم.



وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير": القادسية الكويتي يستقر على فسخ تعاقده مع كهربا في يناير.

محمود عبدالمنعم كهربا خارج حسابات القادسية الكويتي

وذكرت تقارير صحفية ، أن محمود عبدالمنعم كهربا خارج حسابات القادسية الكويتي بعدما طالبت جماهير الفريق برحيل المحترفين فى صفوف الفريق بعد تراجع أداء الفريق فى الآونة الأخيرة.

وبهذا القرار سوف يرحل كهربا عن صفوف القادسية الكويتي فى الميركاتو الشتوي القادم.

وتعاقد القادسية الكويتي مع كهربا فى بداية الموسم الحالى بقرار من التونسي نبيل معلول المدير الفنى للفريق بعد تألقه فى الدوري المصري سواء مع الزمالك أو الأهلي ونجاحه مع إتحاد جدة السعودي وأخيراً ظهوره الجيد مع الإتحاد الليبي