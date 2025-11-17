قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟

كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
عبد العزيز جمال

تتيح النيابة العامة الحصول على خصم 50% على المخالفات المرورية،  التي يرتكبها أصحاب السيارات بأنواعها والدراجات النارية.

ولكن هناك شرط لكي تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية، وهو التصالح الفوري خلال أول 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل المخالفة، في خطوة تستهدف تحسين المنظومة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب السيارات والدراجات النارية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتطوير خدمات المرور وتيسير الإجراءات للمواطنين بما يعزز الانضباط المروري على الطرق.

كيفية الاستفادة من خصم المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة مباشرة عبر موقع النيابة العامة بمجرد تسجيل المخالفة. 

حيث يتيح الموقع خيار التصالح الفوري الذي يضمن خصم قيمة الغرامة إلى النصف بشكل تلقائي، وهو ما يحفز أصحاب السيارات والدرجات النارية على سرعة سداد المخالفات دون تأجيل، مما يساهم في تقليل تراكم الغرامات ويجعل الإجراءات أكثر سهولة ومرونة.

خطوات التصالح الفوري في المخالفات المرورية عبر الإنترنت

للاستفادة من الخدمة، حددت النيابة العامة خطوات بسيطة يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب المرور، وهي كالتالي:

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور. https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home 
  • اختيار خدمة التصالح الفوري.
  • تحديد نوع المخالفة سواء كانت مسجلة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة.
  • إدخال البيانات المطلوبة لعرض إجمالي المخالفات.
  • الضغط على تفاصيل المخالفات، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.
  • اختيار خدمة التصالح واستكمال عملية الدفع الإلكتروني.

طرق الدفع الإلكتروني لقيمة المخالفات

  • وفرت الدولة أكثر من وسيلة إلكترونية لتسديد قيمة المخالفات بسهولة تامة، وتشمل:
  • الدفع عبر موقع النيابة العامة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
  • الدفع من خلال خدمات فوري التي تتيح أيضًا استلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل.
  • الدفع عبر بوابة مرور مصر باستخدام بطاقة الفيزا، مع استلام إشعار فوري يؤكد إتمام العملية بنجاح.

شمول الخدمة لجميع أنواع المركبات

أكدت النيابة العامة أن خدمة التصالح الفوري مع خصم 50% تشمل جميع أنواع المركبات دون استثناء، سواء كانت ملاكي أو أجرة أو سيارات نقل أو حتى الدراجات النارية، مما يضمن استفادة شريحة واسعة من المواطنين من هذا التيسير الحكومي الذي يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المركبات وتخفيف الأعباء عنهم، كما طالبت بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامة الجميع

المخالفات المرورية خصم 50 على المخالفات المرورية كيفية الاستفادة من خصم المخالفات المرورية خطوات التصالح الفوري في المخالفات المرورية عبر الإنترنت التصالح الفوري في المخالفات المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد