حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة

ردّ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بلهجة حاسمة على الانتقادات التي وُجهت له ولجهازه الفني عقب خسارة المنتخب أمام أوزبكستان في نصف نهائي دورة العين الودية، مؤكدًا أن البطولة ذات طابع تدريبي في الأساس وأن الهدف منها هو تجربة اللاعبين وبناء فريق جديد.

البطولة تجربة وليست مقياسًا



أوضح في تصريحات تلفزيونية حسام حسن أن مشاركة المنتخب في دورة العين هدفها الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المتاحين، خاصة في ظل تعدد الإصابات داخل الصفوف.

وأضاف أن الفوز أو الخسارة في مثل هذه البطولات ليس معيارًا للحكم على الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن منتخب مصر خاض أربع مباريات خلال عشرة أيام فقط، ما تطلّب إجراء تدوير شامل بين العناصر.

رسالة للمصريين: “إحنا بنبني فريق”

شدّد المدير الفني على أن المنتخب في مرحلة بناء، مستشهدًا بمنتخب المغرب الذي يتأثر بغياب نجم مثل أشرف حكيمي رغم امتلاكه العديد من النجوم.

ووجّه رسالة لجماهير مصر قائلاً إن الجهاز يعمل بإخلاص ويجتهد من أجل الوصول لأفضل تشكيل ممكن خلال الفترة المقبلة.

وجّه حسام حسن انتقادات واضحة لبعض المحللين في الاستديوهات التحليلية، قائلًا إن البعض يحتاج إلى الهدوء، مؤكدًا أن المدرب المصري لا يحظى بنفس الصبر والدعم الذي يُمنح للمدربين الأجانب.

وأضاف: “لو كنت مدرب أجنبي كانوا عملوا لي تمثال”، موضحًا أنه لا يأخذ رزق أحد، وأنه سيعمل وفق رؤيته دون التأثر بالضغوط.

السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي

وأشار حسام حسن إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سببًا في الهجوم غير المبرر، قائلاً: “السوشيال ميديا خربت بيوت وبلاد”، منتقدًا السخرية التي ظهرت عقب الخطأ الدفاعي في هدف أوزبكستان الأول.

الإنجازات تتحدث

اختتم المدير الفني تصريحاته بالتذكير بأن هذا الجهاز سبق له التأهل إلى كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية دون أي هزيمة، مطالبًا الجمهور بدعم المنتخب وعدم الانسياق وراء الانتقادات السطحية، قائلاً: “اهدوا شوية على بلدكم.. والمنتخب إن شاء الله هيفرحكم”