رياضة

حسام حسن يهاجم منتقدي أداء منتخب مصر: هناك أشخاص نفسياتهم سيئة

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

 

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن غضبه من الانتقادات التي طالت الفريق عقب المشاركة في بطولة كأس العين، وخاصة بعد الخسارة أمام أوزبكستان في نصف النهائي.

وأكد حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، أن مباريات البطولة كانت تجارب فنية هدفها اختبار اللاعبين وإجراء تعديلات على التشكيل، قائلاً:
"سواء فزنا أو خسرنا فهي مباريات تجريبية، لدينا إصابات عديدة، وأعتمد على كل اللاعبين المتاحين".

وشدد المدير الفني على أن عملية تجديد دماء المنتخب تأخرت كثيرًا، مضيفًا أن بعض المنتقدين لا يدركون حجم العمل المبذول داخل الفريق، وقال:"مبروك للمصريين الحقيقيين، هناك فريق يُبنى الآن، وهذا الكلام أقوله لمن يجلسون في الاستوديوهات".

وواصل حسام حسن حديثه مهاجمًا الانتقادات الموجهة للجهاز الفني:"هناك أشخاص نفسياتهم سيئة ولا يهدأون. لو مدرب أجنبي كان موجودًا لقالوا (شوفوا الخبرة والنباهة). نحن مصريون ونفكر ونحب البلد".

وأشار إلى معاناة اللاعبين من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات، موضحًا أنهم خاضوا أربع مواجهات في عشرة أيام مع التزاماتهم مع أنديتهم الكبرى، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأضاف:"أنا أدرب الفريق حصتين فقط قبل المباريات، واللاعبون يأتون منهكين. لماذا يصبر الناس على الأجنبي ولا يصبرون علينا؟ هذا الجهاز يعمل بجهد كبير".

 

وأكد حسام حسن أنه يتعامل بحذر مع الحمل البدني لتجنب الإصابات، مشيرًا إلى أن زيادة الحمل البدني ستضاعف الغيابات، وأن الجهاز الفني يتبع أسلوبًا احترافيًا في التعامل مع اللاعبين.

وتابع:"السوشيال ميديا خربت بيوتًا وبلادًا، وربنا ينجينا منهم. البعض ينتقد دون فهم. لو تريدون أن تجعلوني (تريند) فلا يهمني".

كما ذكّر بتاريخ نجاحاته مع شقيقه إبراهيم حسن، قائلًا:
"نحن صنعنا تاريخًا قبل أن يولد كثير ممن ينتقدون الآن".

 

واختتم المدير الفني تصريحاته مؤكدًا رضاه عن أداء المنتخب خلال البطولة، رغم بعض الأخطاء الدفاعية، وقال:
"قدمنا لاعبين جدد للمنتخب، وهؤلاء ذخيرة للمستقبل. اهدأوا قليلاً على بلدكم. تأهلنا لكأس العالم من قبل دون هزيمة، والقادم أصعب والمنافسون أقوى".

حسام حسن منتخب مصر كاب فيردي إبراهيم حسن

