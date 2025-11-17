قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
رياضة

فاروق جعفر: 90% من لاعبي الزمالك ليسوا من أبناء النادي.. وسيف لا يشارك لأسباب غير فنية

فاروق جعفر
فاروق جعفر
حسن العمدة

أكد نجم الزمالك السابق فاروق جعفر،  تقديره لكل من قدّم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، موجّهًا الشكر لمسؤولي الأهلي والزمالك، داعيًا للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc" إن عدم الاعتماد على أبناء النادي سبب تراجع مستواه الزمالك 

ووجه جعفر انتقادًا حادًا لسياسات الاعتماد على لاعبين من خارج النادي، قائلاً إن استمرار التعاقد مع لاعبين على حساب أبناء النادي يجعل فرصهم شبه معدومة. وأوضح أن حسام عبدالمجيد هو الوحيد الذي يحصل على فرصة حقيقية، بينما بقية أبناء النادي يتم استبعادهم بناءً على تعليمات، وليس وفقًا لمستوياتهم الفنية.

وأكد أن سيف فاروق جعفر يشارك في المباريات لأسباب فنية كما يتم ترويجه، بل لأسباب أخرى داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يتعاقد مع لاعبين كبار في السن لا يستطيعون إكمال الموسم بنفس القوة. وأشار إلى أن النادي لم يحقق لقب الدوري منذ ثلاث سنوات، وأن اللاعبين الذين لا يخوضون المباريات في مراكزهم يتأثر مستواهم، مضيفًا أنه نصح سيف سابقًا بعدم اللعب في مركز الوسط الدفاعي لأنه "ليس مكانه الطبيعي".

وكشف جعفر عن اختلافه مع سيف عقب انتقال الأخير إلى بيراميدز، لكنه شدّد على ضرورة منحه الفرصة، مؤكدًا أن السوشيال ميديا لها تأثير غير صحي على قرارات التعاقد، وأن سيف يمتلك عروضًا لكنه يتمسك بالزمالك بدافع الانتماء، مطالبًا النادي بالحفاظ عليه.

وعن أزمة الفريق، قال جعفر إن "90% من لاعبي الزمالك ليسوا من أبناء النادي، مما يؤدي إلى تراجع المستوى بعد أداء مباراتين جيدتين فقط، معتبرًا أن الاعتماد على توصيات السماسرة أحد أسباب تدهور المستوى.

وانتقل الحديث إلى منتخب مصر، حيث انتقد جعفر مستوى البطولة الودية الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنتخبات المشاركة لم تكن قوية، وأن الدولة المنظمة لم تشارك من الأساس، وهو ما انعكس على غياب الجماهير. وأكد أن خوض مباريات قوية قبل كأس الأمم أفضل، مستشهدًا بمباريات السنغال وتونس أمام البرازيل.

وأشاد جعفر بأداء المنتخب في المباراة الأخيرة، معتبرًا أن أحمد فتوح كان من أفضل اللاعبين بعد عودة الثقة إليه، كما أثنى على قرار حسام حسن بإشراك مصطفى شوبير في ركلات الترجيح. ودعا إلى دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، مؤكدًا أن محمد حمدي إضافة قوية للدفاع بفضل قوته في الالتحامات وقدرته على اللعب بالقدم اليسرى.

فاروق جعفر الراحل محمد صبري الأهلي الأهلي والزمالك الزمالك

