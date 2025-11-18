كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن كل المصريين سيسعدون بشبكة القطار الكهربائي السريع البالغ مساحتها 2000 كيلو.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن القطار الكهربائي يسير على سرعة 160 كيلو في الساعة.

وتابع: ينطلق هذا القطار من العين السخنة وحتى محافظة مطروح، يعدي على كل المدن الهامة في مصر، ويستغرق 3 ساعات، والقطار الإقليمي سيستغرق ساعتين فقط.

وأكد أن هذا القطار سيغير وجه مصر، وأنا أعددت 11 فائدة لهذا القطار، منوها أن أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان لم يربطها أو يصل إليها وسيلة نقل جماعي حتى الآن.

وأشار إلى أنه لا يلوث البيئة لأنه يعمل بالكهرباء، وفي ديسمبر 2026 يستطيع المصريين ركوب القطار الكهربائي السريع.