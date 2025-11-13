النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع " السخنة - مطروح" بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات ‏" دويتشه بان ناشيونال أوبريشينز الألمانية وشركة السويدي اليكتريك "‏ لمدة 15 عاما وحيث قام بالتوقيع كل من من الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ،ونيكو واربانوف الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان انترناشيونال أوبريشن والمهندس احمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك

أكد الوزير ان هذا التوقيع يأتي فى إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الادارة والتشغيل للاستفادة من خبرات تلك الشركات العالمية فى مجال الإدارة و التشغيل لاسيما شركة سكك حديد ألمانيا حيث أنها من الشركات الرائدة فى العالم فى هذا المجال و تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد ألمانيا كما تقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في عدد من دول العالم ، بالإضافة إلي ان تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد سيساهم في تقليل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل ‏وذلك من خلال نموذج إدارة وتشغيل جديد مبني على المشاركة في الإيرادات كما تم الاتفاق الا تقل نسبة العمالة المصرية عن ٩٥ % من إجمالي عدد العاملين بالشركة لنقل الخبرات لجميع العمالة المصرية.

وكذا القيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين بما يمكنهم من القيام بأعمال إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة مستقبلاً وهي من أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين بالاضافة الى التعاون في تدريب عدد من قائدي القطارات المصريين في ألمانيا على قيادة القطارات الكهربائية السريعة سنويا

جدير بالذكر ان تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي تنفبذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى انشاء مشروعات الجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة ،حيث تقوم الهيئة القومية للانفاق حالياً بتنفيذ ثلاثة خطوط من شبكة خطوط القطار الكهربائى فائق السرعة (ركاب & بضائع) بطول إجمالى 2000 كيلو والتى تتميز بأنها أسرع وأكثر راحة من القطارات العادية كما تتميز بسعة نقل أعلى وتحقق أمان أعلى للركاب ، وتساعد على التنمية الاقتصادية وتخدم مختلف القطاعات كالقطاعات الصناعية والسياحة كما تعزز البنية التحتية للمناطق التى تمر يما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة التجمعات السكانية الحالية.