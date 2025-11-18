قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق

أ ش أ

أعربت قرينة رئيس المجر سوزان ناج عن تقديرها للتاريخ المصري العريق، مثمنة جهود مصر في صون تراثها الثقافي.

جاء ذلك خلال زيارة قرينة الرئيس المجري للجناح المصري الذي أقامته سفارة مصر ببودابست في إطار مشاركتها في البازار الدبلوماسي الخيري الذي نظمته رابطة زوجات السفراء في العاصمة المجرية تحت رعاية السيدة الأولى بالمجر.

ووجهت قرينة الرئيس المجري مجددا ، خلال زيارتها الى الجناح المصري حيث كان في استقبالها السفير أحمد فهمي سفير مصر لدى المجر وحرمه، التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد صرحاً حضارياً عالمياً يعكس غنى وتنوع الحضارة المصرية.

وشهد الجناح المصري إقبالاً كبيراً من زوار البازار، حيث تم تقديم مجموعة من المأكولات والمشروبات المصرية الأصيلة، إلى جانب منتجات حرفية يدوية تعكس تنوع التراث المصري.

المقاصد السياحية المصرية

كما قدمت مصر ضمن جوائز البازار تذكرتين مخفضتين لزيارة مصر مقدمتين من شركة مصر للطيران ، الأمر الذي حظي بترحيب واسع في ضوء تنامي اهتمام الشعب المجري بزيارة المقاصد السياحية المصرية.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص السفارة على تعزيز الحضور المصري في الفعاليات الثقافية والخيرية، بما يسهم في تعميق جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين الصديقين.