الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

افتتاح المتحف الكبير يدفع سياحة اليوم الواحد للنمو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

حالة من الزخم والرواج السياحي ألقاها المتحف المصري الكبير محدثاً انتعاشة قوية، والتى وصفتها غرفة المنشآت والمطاع السياحية بـ تحقيق قفزة في نسب إشغال المطاعم بنسبة تتخطي الـ 100%، بالإضافة إلى رواج في سياحة اليوم الواحد لتصل إلى 30% نسبة نمو.

تداعيات المتحف المصري الكبير على السياحة 


وفى إطار ذلك نسرد أراء السياحيين حول التدعيات الايجابية التى أحدثها افتتاح المتحف المصري الكبير للسياحة الثقافية في القاهرة.


قال عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، أن المتحف المصري الكبير أحدث نقلة في تدفقات سياحة اليوم الواحد، وقد ظهر ذلك في أول أسبوع من الافتتاح والذى تجاوزت أرقامة 100 ألف زيارة.


أوضح عماري في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن نسبة النمو السياحي المتوقعة لسياحة اليوم الواحد مابين 25 إلى 30%، لافتاً أن الفترة الراهنة علينا التوسع في الغرف الفندقية بمحيط منطقة الأهرامات لإستيعاب الأعداد السياحية المتوقعة على مدار العام.
أشار رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، أن وزير السايحة والآثار أًدر قرار بضوابط واشتراطات تراخيص شقق الإجازات الفندقة، لتكون داعم نحو توفير أماكن إقامة للسائحين.


من جانبة أعرب ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، عن تفاؤلة بتدفقات السياحة الثقافية، الي القاهرة التى باتت نقطة هامة تضاعف أرقام السياحة الثقافية في مصر، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بهذا النمط السياحي ذات الانفاق العالي.
أضاف العجمي في تصريح ل"صدى البلد"، إلى تنوع منتج السياحة الثقافية، يُعيدنا إلى أساس السياحة المصرية والتى اشتهرت بـ التاريخ والأثر، ولذلك زيارة المتحف الكبير انعشت الفنادق وروجت للمطاعم السياحية وأخرجته من مواقع اقامته للمطاعم المجاورة، مما يزيد من قيمة انفاق السائح.

المتحف المصري الكبير السياحة مصر سياحة سياحة ثقافية

