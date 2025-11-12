قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%
بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صاحبها محبوس.. لغز يحيط بالعثور على جثة في برميل بشقة مهجورة في بولاق
استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام
كشف غموض الحرائق المجهولة بقرية في كفر الشيخ
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد التشغيل الكامل.. إجراءات جديدة في المتحف المصري الكبير لضمان تجربة مريحة للزائرين

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
منار عبد العظيم

في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المتحف المصري الكبير منذ بدء تشغيله الكامل في الرابع من نوفمبر الجاري، تسعى إدارة المتحف إلى وضع آليات تنظيمية جديدة تضمن راحة الزوار وسلاسة حركة الدخول والخروج. 

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف، أن الأيام الأولى من التشغيل شهدت إقبالًا كثيفًا يفوق التوقعات، خصوصًا في عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما دفع الإدارة إلى دراسة تطبيق نظام دخول بمواعيد محددة عبر الحجز الإلكتروني لضمان أفضل تجربة ممكنة للزائرين المصريين والأجانب.

تشغيل كامل وإقبال غير مسبوق

قال الدكتور أحمد غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على شاشة MBC مصر، إن التشغيل الكامل للمتحف بدأ رسميًا يوم 4 نوفمبر، مؤكدًا أن اليوم الأول شهد كثافة مرتفعة من الزوار، إلا أن الأمور كانت تحت السيطرة بفضل استعدادات فرق التنظيم والإدارة.

وأضاف أن يوم الجمعة الماضي كان من أكثر الأيام ازدحامًا، حيث نفدت التذاكر بالكامل واضطرت إدارة المتحف إلى غلق الأبواب مؤقتًا بعد تجاوز الطاقة الاستيعابية المقررة، وذلك حفاظًا على سلامة الزوار وتنظيم الحركة داخل القاعات والأروقة.

حجز إلكتروني للأيام المزدحمة وتنظيم جديد للإجازات

وأوضح رئيس المتحف المصري الكبير أن الإدارة اتخذت عدة إجراءات لضمان انسيابية الحركة، من بينها قصر الحجز في أيام الإجازات الأسبوعية على الموقع الإلكتروني فقط، في حين تظل التذاكر متاحة في شبابيك البيع خلال الأيام العادية.

وأشار إلى أن البيع سيتم إيقافه فور الوصول إلى السعة الاستيعابية المحددة، وذلك وفقًا لتقارير فورية تصدرها أنظمة المتابعة داخل المتحف، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تحسين تجربة الزيارة وتجنب الزحام الذي قد يؤثر على استمتاع الجمهور بالمعروضات.

دراسة تطبيق نظام دخول بمواعيد محددة

وكشف الدكتور غنيم أن إدارة المتحف تدرس حاليًا تطبيق نظام يعتمد على تحديد مواعيد مسبقة لدخول الزوار، بحيث يتمكن كل زائر من اختيار توقيت محدد لجولته داخل المتحف. 

وأوضح أن هذه الفكرة جاءت استجابة لارتفاع عدد الزوار، ورغبة الإدارة في تقديم تجربة أكثر تنظيمًا وراحة للجميع.

وبيّن أن مدة الزيارة تختلف بين الزوار، إذ يستغرق الزائر الأجنبي نحو ساعتين فقط في جولته، بينما قد يقضي الزائر المصري يومًا كاملًا داخل المتحف للاستمتاع بالتجول بين القاعات والمعارض والمناطق المفتوحة.

متابعة دقيقة لحركة الزوار داخل المتحف

أكد الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير أن هناك متابعة دقيقة لأعداد الزوار ومعدلات الدخول والخروج كل ساعة عبر أنظمة مراقبة متطورة، ما يساعد على إدارة الكثافة الزائرة بكفاءة عالية.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تقديم تجربة ثقافية متكاملة تليق بمكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الإدارة تحرص على الموازنة بين الإقبال الجماهيري الكبير وضرورة الحفاظ على التنظيم والانسيابية داخل أروقة المتحف.

المتحف المصري الكبير.. صرح عالمي برؤية مستقبلية

يُعد المتحف المصري الكبير أحد أضخم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، إلى جانب قاعات عرض حديثة ومناطق خدمية وسياحية مجهزة بأحدث التقنيات.

ومن المتوقع أن يسهم المتحف في تعزيز السياحة الثقافية في مصر وجذب ملايين الزوار سنويًا، خاصة مع اقتراب افتتاحه الرسمي العالمي، ما يجعله وجهة رئيسية لمحبي الحضارة المصرية القديمة من مختلف دول العالم.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري زيادة أعداد الزوار في المتحف المصري

