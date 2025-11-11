رئيس المتحف المصري الكبير: ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد لضمان تجربة منظمة للزوار

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير، أن التشغيل الكامل للمتحف بدأ يوم 4 نوفمبر، حيث شهد المتحف كثافة مرتفعة للزوار، لكن الأمور كانت تحت السيطرة.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن يوم الجمعة الماضي شهد كثافة كبيرة أدت إلى نفاد التذاكر وغلق أبواب المتحف بعد تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وتابع: "لضمان تنظيم أفضل، قررت إدارة المتحف أن يكون الحجز في أيام الإجازات الأسبوعية عبر الموقع الإلكتروني فقط، بينما ستظل التذاكر متاحة للشراء من شبابيك بيع التذاكر في الأيام العادية، مع غلق البيع فور الوصول للسعة الكاملة".

وأشار إلى أن المتحف يدرس تطبيق نظام دخول بمواعيد محددة، مع مراعاة سلوك الزوار، حيث يستغرق الزائر الأجنبي حوالي ساعتين في الجولة، بينما قد يقضي الزائر المصري اليوم كاملًا داخل المتحف، موضحًا أنه يحدث متابعة عدد الزوار ومعدلات الدخول والخروج كل ساعة لضمان تجربة سلسة وآمنة للجميع، مضيفًا: "نفكر في تطبيق نظام لدخول المتحف بمواعيد".