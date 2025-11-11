قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو
مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي
هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا
أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟
كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس المتحف الكبير: استقبلنا الرسامة الدنماركية ليزا نيلسن في برنامج سياحي متكامل

محمود محسن


أعلن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن استقبال الرسامة الدنماركية ليزا نيلسن في مكتبه بالمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن برنامج سياحي متكامل يشمل زيارة المتحف الكبير والأهرامات، من خلال دعوة من محافظ البحر الأحمر.

وأوضح "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية  "إم بي سي مصر"، أن الرسامة الدنماركية أعربت عن رغبتها في التعرف على محتويات المتحف، واستعرضت المعروضات باهتمام كبير، مشيرًا إلى رغبتها في الاطلاع على التفاصيل كافة.

وتابع: "خلال اللقاء، طلبت التصوير معه، مستأذنة في نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا حرصها على توثيق زيارتها بشكل مناسب.

وشدد على أن هناك حالة من الإنبهار من قبل الزوار الأجانب بالمعروضات بالمتحف المصري الكبير، ورغبة كبيرة في الإطلاع على كافة التفاصيل بشأن القطع الأثرية.

