رئيس المتحف الكبير: استقبلنا الرسامة الدنماركية ليزا نيلسن في برنامج سياحي متكامل



أعلن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن استقبال الرسامة الدنماركية ليزا نيلسن في مكتبه بالمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن برنامج سياحي متكامل يشمل زيارة المتحف الكبير والأهرامات، من خلال دعوة من محافظ البحر الأحمر.

وأوضح "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرسامة الدنماركية أعربت عن رغبتها في التعرف على محتويات المتحف، واستعرضت المعروضات باهتمام كبير، مشيرًا إلى رغبتها في الاطلاع على التفاصيل كافة.

وتابع: "خلال اللقاء، طلبت التصوير معه، مستأذنة في نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا حرصها على توثيق زيارتها بشكل مناسب.

وشدد على أن هناك حالة من الإنبهار من قبل الزوار الأجانب بالمعروضات بالمتحف المصري الكبير، ورغبة كبيرة في الإطلاع على كافة التفاصيل بشأن القطع الأثرية.