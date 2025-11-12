قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
منار عبد العظيم

تشهد مصر في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة، مع جهود مستمرة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية وتحسين البنية التحتية لاستقبال الزائرين من مختلف أنحاء العالم. 

وعلى رأس هذه الإنجازات يأتي المتحف المصري الكبير، الذي استطاع منذ افتتاحه أن يجذب أعدادًا كبيرة من الزائرين، متجاوزًا جميع التوقعات، ليصبح رمزًا للتجربة السياحية المتكاملة التي تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والخدمات الحديثة.

الحمصاني: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات في أعداد الزائرين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في قطاع السياحة، مدعومة بالجهود المتواصلة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي حقق منذ افتتاحه إقبالًا غير مسبوق.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة له على قناة "إكسترا نيوز"، أن المتوسط اليومي لزوار المتحف بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، وهو رقم يفوق التوقعات ويعكس النجاح الكبير للمتحف بعد عمليات التطوير الشاملة التي شملت أسلوب العرض المتحفي والخدمات المقدمة للزائرين.

المتحف المصري الكبير: رمز للتطوير السياحي

أشار الحمصاني إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع السياحي في مصر، وجعل المواقع المصرية نقاط جذب رئيسية على الخريطة السياحية العالمية.

وأوضح أن هذا يشمل جميع أنواع المواقع السياحية: الأثرية القديمة، الإسلامية، القبطية، بالإضافة إلى الشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، مع التركيز على تقديم تجربة سياحية متكاملة للزائرين المحليين والأجانب.

مصر تستهدف 30 مليون سائح سنويًا

وأكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تسعى للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم الاستثمار في القطاع السياحي وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين لبناء وتطوير الفنادق والمرافق السياحية.

وأضاف أن هذا الهدف يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية متميزة تجمع بين التاريخ والحضارة والطبيعة.

تعزيز التجربة السياحية والخدمات المتطورة

وأوضح الحمصاني أن المتحف المصري الكبير لا يقتصر على كونه مركزًا للعرض الأثري، بل يمثل نموذجًا متكاملًا للتجربة السياحية الحديثة، من حيث الخدمات المقدمة للزائرين، وأساليب التعلم والتفاعل مع المعروضات، إلى جانب تسهيل الوصول وتوفير مرافق متطورة تلبي احتياجات جميع الفئات.

قطاع السياحة المتحف المصري الكبير تطوير المواقع الأثرية والسياحية

