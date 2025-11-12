متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة بفضل الجهود المستمرة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي أصبح اليوم وجهة سياحية عالمية بعد افتتاحه وعمليات التطوير الشاملة التي خضع لها.

إقبال قياسي على المتحف المصري الكبير

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن متوسط عدد زوار المتحف بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، وهو رقم يتجاوز التوقعات ويعكس النجاح الكبير للمتحف، خاصة بعد تطوير أساليب العرض المتحفي والخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد أن هذا الإقبال يعكس رغبة السياح في اكتشاف التراث المصري الغني والتاريخ الحضاري للمصر القديمة، إضافة إلى الاستمتاع بالخدمات الحديثة التي يقدمها المتحف.

استراتيجية شاملة لتطوير السياحة في مصر

أشار الحمصاني إلى أن افتتاح المتحف يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي، تشمل جميع المواقع المصرية، سواء كانت:

آثار مصرية قديمة

آثار إسلامية وقبطية

الشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل مصر نقاط جذب رئيسية على خريطة السياحة العالمية.

مصر تستهدف 30 مليون سائح سنويًا

أكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تسعى لرفع عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب:

دعم الاستثمار في القطاع السياحي

تقديم تسهيلات للمستثمرين لبناء وتطوير الفنادق والمرافق السياحية

استمرار جهود التطوير والتحسين في جميع المواقع السياحية والأثرية

وشدد على أن نجاح المتحف المصري الكبير يشكل نموذجًا رائدًا للطفرة السياحية التي تشهدها مصر حاليًا، ويعكس القدرة على جمع بين التراث التاريخي والحداثة في تقديم تجربة سياحية متكاملة.