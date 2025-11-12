قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
توك شو

متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين

متحدث الحكومة
متحدث الحكومة
منار عبد العظيم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة بفضل الجهود المستمرة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي أصبح اليوم وجهة سياحية عالمية بعد افتتاحه وعمليات التطوير الشاملة التي خضع لها.

إقبال قياسي على المتحف المصري الكبير

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن متوسط عدد زوار المتحف بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، وهو رقم يتجاوز التوقعات ويعكس النجاح الكبير للمتحف، خاصة بعد تطوير أساليب العرض المتحفي والخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد أن هذا الإقبال يعكس رغبة السياح في اكتشاف التراث المصري الغني والتاريخ الحضاري للمصر القديمة، إضافة إلى الاستمتاع بالخدمات الحديثة التي يقدمها المتحف.

استراتيجية شاملة لتطوير السياحة في مصر

أشار الحمصاني إلى أن افتتاح المتحف يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي، تشمل جميع المواقع المصرية، سواء كانت:

آثار مصرية قديمة

آثار إسلامية وقبطية

الشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل مصر نقاط جذب رئيسية على خريطة السياحة العالمية.

مصر تستهدف 30 مليون سائح سنويًا

أكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تسعى لرفع عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب:

دعم الاستثمار في القطاع السياحي

تقديم تسهيلات للمستثمرين لبناء وتطوير الفنادق والمرافق السياحية

استمرار جهود التطوير والتحسين في جميع المواقع السياحية والأثرية

وشدد على أن نجاح المتحف المصري الكبير يشكل نموذجًا رائدًا للطفرة السياحية التي تشهدها مصر حاليًا، ويعكس القدرة على جمع بين التراث التاريخي والحداثة في تقديم تجربة سياحية متكاملة.

المستشار محمد الحمصاني الدولة المصرية تطوير المواقع الأثرية والسياحية

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

الاسكان

وزير الإسكان يوافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرين ودفع عجلة التنمية السياحية

نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نائب وزير الاسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

