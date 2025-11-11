الوزراء: الدولة تعمل بقوة في توفير الغرف السياحية واستيعاب عدد أكبر من الأجانب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة شرعت إلى العديد من المبادرات في إنشاء وتشطيب فنادق لدعم قطاع السياحة، مضيفا أن لدينا تصور واضح للعدد الذي نحتاجه من الغرف السياحية في كل منطقة والعدد الإجمالي 250 ألف غرفة.

وأكمل أننا نعمل على التوسع في مطار سفنكس وخطة اخرى لمطار الغردقة الدولي، مستدركا نعمل بخطة لزيادة أسطول مصر للطيران وإضافة 28 طائرة في اقل من عامين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، نؤكد استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، متابعا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالانتخابات البرلمانية الحالية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار لهذا المشروع والذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.