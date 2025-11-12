قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة: المتاحف والمواقع الأثرية تشهد إقبالاً غير مسبوق بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

 عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عدة لقاءات إعلامية مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام السعودية والدولية على هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 وحتى 11 نوفمبر الجاري.

لقاءات وزير السياحة والآثار 

 

وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزير على أن صناعة السياحة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة في مصر حيث أنها رسالة سلام وتواصل بين الشعوب، هذا بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة لاقتصاديات الدول بما تساهمه في خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.

كما تحدث عن افتتاح رئيس الجمهورية للمتحف المصري الكبير وحفل افتتاحه الذي أقيم بحضور رؤساء وملوك العديد من الدول على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المتحف استقبل في أول أيام افتتاحه للجمهور نحو 18 ألف زائر من السائحين والمصريين.

كما أوضح أن افتتاح المتحف أثار شغف المصريين والسائحين بالحضارة المصرية القديمة، وهو ما ظهر من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد الزائرين للمتاحف والمواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، معرباً عن سعادته بهذا الزخم في أعداد الزائرين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على وضع رؤية جديدة للمتحف المصري بالتحرير العريق الذي يضم كنوزاً أثرية رائعة.

وتحدث الوزير عن النمو الملحوظ في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، لافتاً إلى أن أعداد السائحين الوافدين إليها حققت زيادة خلال العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بعام 2023، وأنه من المتوقع أن تصل الأعداد خلال العام الجاري إلى أرقام غير مسبوقة.

كما أكد على أن مصر تتمتع بتنوع لا مثيل له في المنتجات والأنماط السياحية، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إبراز هذا التنوع لتصبح مصر الوجهة السياحية الأولى في العالم خلال السنوات القادمة في تنويع المنتجات والأنماط السياحية.

وخلال اللقاءات، تطرق شريف فتحي للحديث عن أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم قطاع السياحة في الدول، مشيراً إلى مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة الذي تم توقيعه بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية خلال المشاركة في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

كما أشار إلى الاستثمارات الكبرى التي تتم في منطقة الساحل الشمالي، ومنطقة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة علم الروم بالتعاون مع دولة قطر.

وعن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة؛ أوضح السيد شريف فتحي أنه أصبح لهما دوراً هاماً في مختلف المجالات ولاسيما السياحة، لافتاً إلى أهمية حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم فوائده وتوظيفه بشكل فعّال، مع الحد من آثاره السلبية.

كما أوضح أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة يساهم في تحسين تجربة السائح، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، والترويج الذكي للمنتجات السياحية، لافتاً إلى أن الوزارة، بدأت بالفعل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الترويجية، والتي حققت نتائج جيدة.
 
كما تطرق للحديث عن حرص الدولة المصرية والوزارة على الحفاظ على الآثار وحمايتها، لافتاً إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يساهم في تحسين تجرية الزائرين، هذا بالإضافة إلى تعاون الوزارة المستمر مع القطاع الخاص باعتباره، قاطرة النمو في قطاع السياحة، وذلك لتنمية هذا القطاع الحيوي.

كما أكد أهمية إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية في منظومة السياحة، مؤكداً على ضرورة أن يشعر السكان المحليون بأنهم يستفيدون بشكل مباشر من زيادة عوائد التنمية السياحية.

وزير السياحة والآثار الاعلام السعودي السعودية مصر سياحة

