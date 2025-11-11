قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه بألبانيا وسريلانكا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعات ثنائية مع كل من Blendi Gonxhja وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، و Vijitha Herath وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار.

وزير السياحة والآثار 

وخلال الاجتماعات، استعرض شريف فتحي المؤشرات الإيجابية في تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من تنوع استثنائي في المنتجات السياحية التي تلبي مختلف أذواق واهتمامات السائحين، فضلًا عن سعي الوزارة لإبراز هذا التنوع وتنمية تجارب سياحية أكثر أصالة وثراء.

كما أكد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية ورفع كفاءة المطارات بما يسهم في تعزيز الربط بين مختلف الوجهات السياحية المصرية.

من جانبهما، هنأ الوزيران الألباني والسريلانكي شريف فتحي على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدين أنه صرح حضاري وثقافي عالمي يضيف بعدًا فريدًا لتجربة السياحة الثقافية في مصر.

 كما أعربا عن تطلع بلديهما إلى تبادل الخبرات في مجالات الآثار والمتاحف والحفاظ على الآثار والترميم، إلى جانب الاستفادة من الخبراء المصريين في إدارة المتاحف وتطوير برامج العروض المتحفية وتدريب الكوادر والطلاب المتخصصين في المجالات الأثرية في ألبانيا وسريلانكا.

وفي هذا السياق ، أعرب الوزير الألباني عن رغبة بلاده في إقامة فعاليات ثقافية وسياحية مشتركة، مقترحًا تنظيم أسبوع مصري في ألبانيا وأسبوع ألباني في مصر للتعريف بالتراث الثقافي وتعزيز التواصل بين الشعبين، بالإضافة إلى مناقشة آليات الترويج السياحي المشترك بين مصر وألبانيا، والعمل على تنشيط السياحة البينية من خلال تصميم برامج مشتركة تربط بين الوجهات السياحية في البلدين.

حضر الاجتماعات كل من المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وزير السياحة والآثار السياحة المصرية مصر سياحة السياحة

