تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
الدردير يكشف عن بشرى للزمالك بشأن أزمة القيد
4 قنوات لاذاعة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك
بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
كاتب صحفي: المصريون بالخارج يقدمون صورة مشرفة للوطن وإقبال متزايد في الانتخابات
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
معلومات الوزراء ومعهد بحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لشراكة استراتيجية نوعية
إضافة 3 لجان بالعراق لكثافة الإقبال على التوصيت بانتخابات مجلس النواب
استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. أحمد كريمة يرد على تصريح الفنانة هندية
وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع مسئولي TripAdvisor .. تفاصيل
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع مسئولي TripAdvisor .. تفاصيل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار لقاءاته المهنية التي يعقدها على هامش مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025)، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مطولاً مع مسئولي منصة TripAdvisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة.

وزير السياحة والآثار 

جاء هذا الاجتماع لمتابعة ما حققته الشراكة والتعاون القائم بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصة، خلال الفترة الماضية من إنجازات في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحليل توجهات المسافرين واهتماماتهم عبر محركات البحث العالمية، وبما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وفي مستهل اللقاء، حرص مسئولو TripAdvisor على تهنئة السيد الوزير على الجناح المصري المتميز المشارك في بورصة لندن هذا العام، وعلى افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيداً بهذا الحدث العالمي الذي يُعد إضافة كبرى للمقصد السياحي المصري، ويساهم في تعزيز الزخم السياحي العالمي تجاه مصر.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشتركة لتعزيز حضور المقصد المصري رقمياً على منصات السفر العالمية. كما تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالسوق المصري منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهدت مصر نمواً في معدلات الحجوزات الفعلية بنسبة 44% وفقاً لبيانات المنصة.

وأكد السيد الوزير على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لجذب مزيد من السائحين، في إطار رؤية واستراتيجية الوزارة التي تركز على إبراز التنوع الفريد للمقصد السياحي المصري تحت شعار “تنوع لا يُضاهى”، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الحالية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة ورغبات المسافرين في الحصول على تجارب أكثر عمقاً وتنوعاً.

ومن جانبه، أوضح مسئولو TripAdvisor أن المسافرين حول العالم بعد جائحة كورونا باتوا يبحثون عن تجارب سياحية أصيلة وغنية بالثقافة المحلية، مشيرين إلى تزايد الاهتمام بـالسياحة العائلية ومتعددة الأجيال (Family Tourism)، التي توفر أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

كما أكدوا على أهمية الترويج للمدن والمقاصد المصرية غير التقليدية، باعتبارها جزءاً من تجربة متكاملة تعكس غنى وتنوع الوجهة المصرية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، لبحث أبرز العوامل المحفزة للسفر إلى مصر، وتبادل البيانات والرؤى مع شركاء المهنة من شركات السياحة ومنظمي الرحلات حول توجهات السائحين واحتياجات الأسواق المختلفة، وبما يُمكّنهم من تصميم برامج سياحية تتماشى مع تفضيلات المسافرين حول العالم.

وزير السياحة والآثار Tripadvisor منصات السفر سفر سياحة

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: الإيمان منحة ربانية ونعمة عظيمة جليلة في حياة المسلم

نصائح وتحذيرات عمرو بن العاص لأهل مصر

نصائح وتحذيرات عمرو بن العاص لأهل مصر.. علي جمعة يوضح

موضوع خطبة الجمعة اليوم

إدمان الأطفالِ لـ «السوشيال ميديا».. موضوع خطبة الجمعة اليوم

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

