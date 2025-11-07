وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع مسئولي TripAdvisor .. تفاصيل

في إطار لقاءاته المهنية التي يعقدها على هامش مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025)، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مطولاً مع مسئولي منصة TripAdvisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة.

جاء هذا الاجتماع لمتابعة ما حققته الشراكة والتعاون القائم بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصة، خلال الفترة الماضية من إنجازات في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحليل توجهات المسافرين واهتماماتهم عبر محركات البحث العالمية، وبما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وفي مستهل اللقاء، حرص مسئولو TripAdvisor على تهنئة السيد الوزير على الجناح المصري المتميز المشارك في بورصة لندن هذا العام، وعلى افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيداً بهذا الحدث العالمي الذي يُعد إضافة كبرى للمقصد السياحي المصري، ويساهم في تعزيز الزخم السياحي العالمي تجاه مصر.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشتركة لتعزيز حضور المقصد المصري رقمياً على منصات السفر العالمية. كما تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالسوق المصري منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهدت مصر نمواً في معدلات الحجوزات الفعلية بنسبة 44% وفقاً لبيانات المنصة.

وأكد السيد الوزير على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لجذب مزيد من السائحين، في إطار رؤية واستراتيجية الوزارة التي تركز على إبراز التنوع الفريد للمقصد السياحي المصري تحت شعار “تنوع لا يُضاهى”، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الحالية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة ورغبات المسافرين في الحصول على تجارب أكثر عمقاً وتنوعاً.

ومن جانبه، أوضح مسئولو TripAdvisor أن المسافرين حول العالم بعد جائحة كورونا باتوا يبحثون عن تجارب سياحية أصيلة وغنية بالثقافة المحلية، مشيرين إلى تزايد الاهتمام بـالسياحة العائلية ومتعددة الأجيال (Family Tourism)، التي توفر أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

كما أكدوا على أهمية الترويج للمدن والمقاصد المصرية غير التقليدية، باعتبارها جزءاً من تجربة متكاملة تعكس غنى وتنوع الوجهة المصرية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، لبحث أبرز العوامل المحفزة للسفر إلى مصر، وتبادل البيانات والرؤى مع شركاء المهنة من شركات السياحة ومنظمي الرحلات حول توجهات السائحين واحتياجات الأسواق المختلفة، وبما يُمكّنهم من تصميم برامج سياحية تتماشى مع تفضيلات المسافرين حول العالم.