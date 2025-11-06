قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة لقاءات مهنية مع مسئولي عدد من شركات الطيران العالمية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات المهنية خلال مشاركته الحالية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2025) بالعاصمة البريطانية لندن، والتي استهلها بلقاءات مع مسئولي عدد من كبرى شركات الطيران العالمية، حيث التقي بالسيد Steve Heapy الرئيس التنفيذي لشركة Jet2، و Garry Wilson الرئيس التنفيذي لشركة easyJet Holidays، والوفود المرافقة لهما.

وزير السياحة والآثار 

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات، إلى جانب مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لرفع معدلات السفر إلى مصر، وآليات تنفيذ حملات ترويجية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض السيد الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال موسم الصيف الماضي، مشيراً إلى التنوع الكبير في المنتج السياحي المصري وما يتيحه من تجارب متفردة تلائم مختلف الشرائح والأسواق، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تركز على إبراز هذا التنوع تحت شعار "مصر.. تنوّع لا يُضاهى."

كما أشار الوزير إلى المخطط الاستراتيجي الجاري العمل عليه لتطوير المنطقة الممتدة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحاً أن هذه المنطقة تمتلك فرصاً واعدة للتنمية العمرانية والسياحية من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي غرب القاهرة.

وتطرق كذلك إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي شهد مشاركة واسعة لما يقارب 80 وفداً دولياً من مختلف دول العالم، من بينهم 39 ملكاً ورئيس دولة وحكومة، مؤكداً على أن المتحف سيمثل محركاً رئيسياً لزيادة الحركة السياحية إلى مصر، وبخاصة إلى القاهرة، لما سيضيفه من قيمة ثقافية وتجربة زيارة عالمية المستوى.

وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة easyJet Holidays أن الشركة تعمل حالياً على زيادة السعة التشغيلية لرحلاتها من المملكة المتحدة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، لافتاً إلى دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة من إيطاليا إلى منطقة الساحل الشمالي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية.

في ذات السياق، تم مع شركة Jet2 مناقشة أطر التعاون المتاحة مع مصر والاطلاع على آخر المستجدات بشأن المنافذ الجوية في مصر وتطورها.

حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والأستاذة سيلفانا سعيد مسئول السوق الإنجليزي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
 

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

