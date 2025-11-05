وزارة السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في رومانيا وبلغارية للتعريف بالمقصد المصري

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بمدينتي كلوج نابوكا وبوخارست برومانيا، والعاصمة البلغارية صوفيا، للترويج للمقصد السياحي المصري بالتعاون مع شركة Aviareps أكبر شركة مقدمة للخدمات المهنية بدول شرق أوروبا.

يأتي تنظيم هذه القافلة السياحية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة منها دول شرق أوروبا، وإلقاء الضوء على تنوع منتجات المقصد المصري وأنماطه السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.

ويعد السوق الروماني والبلغاري من الأسواق السياحية الواعدة للمقصد المصري، حيث شهد العام الجاري نموًا ملحوظًا في حجم الطلب السياحي من البلدين، إلى جانب زيادة في حركة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى المقاصد المصرية.