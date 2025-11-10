قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي بوزير السياحة والتراث العُماني

وزير السياحة
وزير السياحة
محمد الاسكندرانى

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 11 نوفمبر الجاري، عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا ثنائيًا مع سالم محمد المحروقي وزير السياحة والتراث بسلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياحة والآثار والاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزيران على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، منوهين بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في ضوء الاهتمام الذي يوليه قيادتا البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وخلال المناقشات، تناول الجانبان فرص زيادة السياحة البينية بين مصر وسلطنة عُمان، وتبادل الخبرات في مجالات تنمية القدرات البشرية بالقطاع السياحي، إلى جانب التعاون في مجال صون وحماية التراث الثقافي. كما بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال ترميم الآثار واسترداد القطع الأثرية المهربة ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

واستعرض السيد شريف فتحي مستجدات التنمية السياحية في مصر، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وما تشهده من نمو متسارع يجعلها أحد أبرز المقاصد السياحية الواعدة على خريطة السياحة الدولية. كما أشار إلى الاستثمارات الكبرى الجارية بمنطقة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة علم الروم بالتعاون مع دولة قطر.

كما استعرض السيد الوزير ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتطوير البنية التحتية السياحية، من شبكة الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ السياحية، بما يسهم في تعزيز الربط بين الوجهات السياحية المختلفة داخل مصر. كما أوضح أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز الطاقة الفندقية لمواكبة النمو في الطلب السياحي، حيث تمت إضافة ما يقرب من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

وخلال الاجتماع، تقدم وزير السياحة والتراث العُماني بالتهنئة لجمهورية مصر العربية وللسيد الوزير بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بالإنجاز العظيم.

وقد حضر الاجتماع كل من المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

السياحة وزير السياحة الآثار التراث العُماني

