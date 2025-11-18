كامل الوزير: مكتب استشاري قلل من الموانئ وهذا كان رد الرئيس

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن أحد المكاتب الاستشارية الكبرى في ألمانيا أخبرنا بأن الموانئ المصرية أصبحت جثة هامدة ولا جدوى لتطويرها.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه أخبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الأمر وخططنا لتطوير الموانئ واستعادة الخطوط الملاحية التي هربت من مصر.

وتابع: المشكلة عندنا كانت تكمن في الأحواض المهملة والمراكب الغرقانة، وتحقيق التجارة العالمية يجب أن تكون بتحولك إلى مركز للتجارة العالمية وتجارة الترانزيت واللوجستيات.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يقول له "طالما مش مستحيل وصعب يبقى هنعمله.