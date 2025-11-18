مواصفات وسعر OPPO Find X9 Pro.. هل يستحق الشراء في 2025؟

كشفت OPPO في 2025 عن هاتفها الرائد Find X9 Pro الذي يقدم تجربة تقنية متقدمة تجمع بين بطارية عملاقة، كاميرا احترافية، وأداء قوي بفضل معالج MediaTek Dimensity 9500.

يأتي الهاتف ليواجه المنافسة في فئة الهواتف الراقية مع سعر تنافسي مقارنةً بمنافسيه الكبار.

المواصفات الفنية الكاملة لـ OPPO Find X9 Pro

الشاشة: شاشة AMOLED قياس 6.78 إنش بدقة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3600 نت، مزودة بزجاج حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

المعالج: MediaTek Dimensity 9500 بمعمارية 4 نانومتر، مع قدرة عالية على الأداء مع كفاءة طاقة محسنة.

الذاكرة والتخزين: 16 جيجابايت رام من نوع LPDDR5x، 512 جيجابايت تخزين داخلي من نوع UFS 4.1، بدون دعم لتوسعة بطاقة التخزين.

الكاميرا: نظام كاميرا رباعي يتصدره مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مزود بعدسة تيليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، إلى جانب عدستين بدقة 50 ميجابكسل، مع ميزات تصوير احترافية مثل تسجيل فيديو 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.

البطارية والشحن: بطارية ضخمة بسعة 7500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 80 واط، مما يتيح شحن سريع وفعال.

الصوت والحماية: مكبرات صوت ستيريو، مستشعر بصمة بصريا مدمجا، شهادة IP69 لمقاومة الغبار والماء.

نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 16، مع دعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير والأداء.

الاتصال: يدعم شبكات 5G، Wi-Fi 7، بلوتوث 5.3، ومنفذ USB-C.

يبدأ سعر OPPO Find X9 Pro في السوق العالمية من حوالي 1100 دولار أمريكي للنسخة الأساسية مع 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين.​

هل يستحق الشراء؟

يقدم OPPO Find X9 Pro مزيجًا متكاملًا من الأداء القوي مع معالج Dimensity 9500، وكاميرا احترافية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية ضخمة تدوم لعدة أيام مع شحن سريع جدًا.

تصميم فاخر وتقنيات متطورة تجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الرائدة.

إذا كنت من عشاق التصوير وتبحث عن هاتف يدعم استخدامات كثيفة مع شاشة كبيرة ساطعة، فهاتف Find X9 Pro خيار مميز.

السعر قد يكون مرتفعًا مقارنة بالهواتف متوسطة السعر، لكنه يظل منافسًا جيدًا ضمن فئة الهواتف الراقية التي تقدم قيمة تؤهلها للتعامل مع المهام الثقيلة والتصوير الاحترافي.