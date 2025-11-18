قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الولايات المتحدة في مجلس الأمن: القرار يضمن غزة مستقرة و إسرائيل آمنة
مدير الوطنية للانتخابات: الفلوس اللي بتندفع في الانتخابات ربنا هيحاسبنا عليها
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر OPPO Find X9 Pro.. هل يستحق الشراء في 2025؟

OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9 Pro
احمد الشريف

كشفت OPPO في 2025 عن هاتفها الرائد Find X9 Pro الذي يقدم تجربة تقنية متقدمة تجمع بين بطارية عملاقة، كاميرا احترافية، وأداء قوي بفضل معالج MediaTek Dimensity 9500. 

يأتي الهاتف ليواجه المنافسة في فئة الهواتف الراقية مع سعر تنافسي مقارنةً بمنافسيه الكبار.

المواصفات الفنية الكاملة لـ OPPO Find X9 Pro

الشاشة: شاشة AMOLED قياس 6.78 إنش بدقة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3600 نت، مزودة بزجاج حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

المعالج: MediaTek Dimensity 9500 بمعمارية 4 نانومتر، مع قدرة عالية على الأداء مع كفاءة طاقة محسنة.

الذاكرة والتخزين: 16 جيجابايت رام من نوع LPDDR5x، 512 جيجابايت تخزين داخلي من نوع UFS 4.1، بدون دعم لتوسعة بطاقة التخزين.

الكاميرا: نظام كاميرا رباعي يتصدره مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مزود بعدسة تيليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، إلى جانب عدستين بدقة 50 ميجابكسل، مع ميزات تصوير احترافية مثل تسجيل فيديو 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.

البطارية والشحن: بطارية ضخمة بسعة 7500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 80 واط، مما يتيح شحن سريع وفعال.

الصوت والحماية: مكبرات صوت ستيريو، مستشعر بصمة بصريا مدمجا، شهادة IP69 لمقاومة الغبار والماء.

نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 16، مع دعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير والأداء.

الاتصال: يدعم شبكات 5G، Wi-Fi 7، بلوتوث 5.3، ومنفذ USB-C.

يبدأ سعر OPPO Find X9 Pro في السوق العالمية من حوالي 1100 دولار أمريكي للنسخة الأساسية مع 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين.​

هل يستحق الشراء؟

يقدم OPPO Find X9 Pro مزيجًا متكاملًا من الأداء القوي مع معالج Dimensity 9500، وكاميرا احترافية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية ضخمة تدوم لعدة أيام مع شحن سريع جدًا.

تصميم فاخر وتقنيات متطورة تجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الرائدة.

إذا كنت من عشاق التصوير وتبحث عن هاتف يدعم استخدامات كثيفة مع شاشة كبيرة ساطعة، فهاتف Find X9 Pro خيار مميز.

السعر قد يكون مرتفعًا مقارنة بالهواتف متوسطة السعر، لكنه يظل منافسًا جيدًا ضمن فئة الهواتف الراقية التي تقدم قيمة تؤهلها للتعامل مع المهام الثقيلة والتصوير الاحترافي.

OPPO Find X9 Pro Oppo Find X9 Pro

