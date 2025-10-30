قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق OPPO Enco X3s.. أوبو تطرح سماعة جديدة بسعر اقتصادي

سماعات Enco X3s
سماعات Enco X3s
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة أوبو OPPO، سماعات Enco X3s اللاسلكية الجديدة التي تقدم ميزات صوتية متقدمة بسعر مناسب.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تأتي سماعات أوبو الجديدة مع أحدث هواتف الشركة الرائدة Find X9 وFind X9 Pro.

مواصفات سماعات أوبو Enco X3s

تتميز سماعات Enco X3s بتصميم داخل الأذن مزودة بنظام مزدوج من المحركات حيث تحتوي على وحدة تردد عالي بمقاس 6 ملم ووفر بمقاس 11 ملم ما يوفر صوتا عالي الجودة مع جهير قوي.

وتدعم سماعات Enco X3s، تقنية البلوتوث 5.4 مع ترميزات صوت متعددة مثل LHDC 5.0 وAAC وSBC كما تم تجهيز السماعات بنظام ميكروفونات ثلاثي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات واضحة.

وذلك بالإضافة إلى دعم خاصية الترجمة الذكية التي تعمل فقط مع هواتف أوبو، كما تتميز سماعات Enco X3s بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 55 ديسيبل وتدوم البطارية حتى 11 ساعة عند إيقاف هذه الخاصية وتصل إلى 45 ساعة عند استخدام علبة الشحن.

سماعات Enco X3s

أما عند تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء فتنخفض مدة التشغيل بحوالي 6 ساعات بالإضافة إلى دعم تطبيق HeyMelody الذي يساعد في التحكم بالصوت.

كما حصلت سماعات Enco X3s، على شهادة IP55 لمقاومة الماء والغبار وتتمتع بضبط صوتي من DynAudio لتحسين جودة الصوت مع دعم للصوت المكاني.

تطرح أوبو سماعات Enco X3s في الأسواق العالمية بسعر حوالي 150 دولار ومن المتوقع توسيع توافرها إلى أسواق أخرى قريبا.

جدير بالذكر أن شركة أوبو تعمل حاليا على تطوير هواتفها المتوسطة القادمة تحت علامة Reno 15، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة طرازات هي Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max.

من المتوقع أن تأتي هذه الهواتف بهيكل معدني وتصنيف IP68 / IP69 لمقاومة الماء والغبار، شاشة Reno 15 ستكون بحجم 6.32 بوصة مع دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

أوبو OPPO Enco X3s سماعات Enco X3s سماعات أوبو الجديدة أوبو Enco X3s

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ماجد هلال

عمرو سلامة ينعى المصور ماجد هلال ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاته الغامضة

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ترشيحاتنا

محمد السيد

7 ملايين جنيه.. وائل القباني يكشف كواليس حديثه مع محمد السيد لتجديد عقده

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

ليفربول

رقم سلبي صادم لليفربول بعد السقوط أمام كريستال بالاس

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد