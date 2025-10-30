إطلاق OPPO Enco X3s.. أوبو تطرح سماعة جديدة بسعر اقتصادي

أطلقت شركة أوبو OPPO، سماعات Enco X3s اللاسلكية الجديدة التي تقدم ميزات صوتية متقدمة بسعر مناسب.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تأتي سماعات أوبو الجديدة مع أحدث هواتف الشركة الرائدة Find X9 وFind X9 Pro.

مواصفات سماعات أوبو Enco X3s

تتميز سماعات Enco X3s بتصميم داخل الأذن مزودة بنظام مزدوج من المحركات حيث تحتوي على وحدة تردد عالي بمقاس 6 ملم ووفر بمقاس 11 ملم ما يوفر صوتا عالي الجودة مع جهير قوي.

وتدعم سماعات Enco X3s، تقنية البلوتوث 5.4 مع ترميزات صوت متعددة مثل LHDC 5.0 وAAC وSBC كما تم تجهيز السماعات بنظام ميكروفونات ثلاثي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات واضحة.

وذلك بالإضافة إلى دعم خاصية الترجمة الذكية التي تعمل فقط مع هواتف أوبو، كما تتميز سماعات Enco X3s بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 55 ديسيبل وتدوم البطارية حتى 11 ساعة عند إيقاف هذه الخاصية وتصل إلى 45 ساعة عند استخدام علبة الشحن.

سماعات Enco X3s

أما عند تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء فتنخفض مدة التشغيل بحوالي 6 ساعات بالإضافة إلى دعم تطبيق HeyMelody الذي يساعد في التحكم بالصوت.

كما حصلت سماعات Enco X3s، على شهادة IP55 لمقاومة الماء والغبار وتتمتع بضبط صوتي من DynAudio لتحسين جودة الصوت مع دعم للصوت المكاني.

تطرح أوبو سماعات Enco X3s في الأسواق العالمية بسعر حوالي 150 دولار ومن المتوقع توسيع توافرها إلى أسواق أخرى قريبا.

جدير بالذكر أن شركة أوبو تعمل حاليا على تطوير هواتفها المتوسطة القادمة تحت علامة Reno 15، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة طرازات هي Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max.

من المتوقع أن تأتي هذه الهواتف بهيكل معدني وتصنيف IP68 / IP69 لمقاومة الماء والغبار، شاشة Reno 15 ستكون بحجم 6.32 بوصة مع دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.