أوبو تفاجئ الجميع بتغيير في خططها لسلسلة Reno 15

تعمل شركة أوبو Oppo، حاليا على تطوير هواتفها المتوسطة القادمة تحت علامة Reno 15، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة طرازات هي Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max.

ومع ذلك، تظهر تسريبات جديدة تشير إلى أن هذه الخطط قد تتغير، وفقا للمسرب الموثوق Digital Chat Station، قد يتم إلغاء النموذج الذي ستطلق عليه أوبو اسم Reno 15 Pro بقياس 6.59 بوصة بشكل كامل.

أوبو تستعد لإطلاق سلسلة Reno 15 بتغييرات جديدة

وبناء على هذه التسريبات، يبدو أن أوبو ستقلص التشكيلة لتشمل جهازين فقط: Reno 15 العادي و Reno 15 Pro، الذي كان يُعتقد في البداية أنه Reno 15 Pro Max.

فيما يتعلق بالمواصفات، من المتوقع أن تأتي الهواتف بهيكل معدني وتصنيف IP68 / IP69 لمقاومة الماء والغبار، شاشة Reno 15 ستكون بحجم 6.32 بوصة مع دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

كما يعتقد أن الهاتف سيحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من نوع HP5، بالإضافة إلى عدسات 50 ميجابكسل للتصوير العريض و 50 ميجابكسل للعدسة المقربة، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 50 ميجابكسل.

أما Reno 15 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة أكبر بحجم 6.78 بوصة بنفس دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ستكون الكاميرات متشابهة مع تلك الموجودة في Reno 15، لكن Reno 15 Pro قد يقدم دعما للشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

ومن المتوقع أن يعمل كلا الهاتفين بمعالج ميدياتك Dimensity 8450، وهو ما يتناقض مع التقارير السابقة التي كانت تشير إلى أن الطراز الأعلى، الذي كان يعتقد أنه Reno 15 Pro Max، سيأتي بمعالج Dimensity 9400.

إضافة إلى ذلك، يشاع أن كلا الهاتفين سيحتويان على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، بهذه التغييرات، يبدو أن أوبو تسعى لتبسيط خط الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تحول كبير في استراتيجيتها في سوق الهواتف المتوسطة.