قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تفاجئ الجميع بتغيير في خططها لسلسلة Reno 15

أوبو
أوبو
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة أوبو Oppo، حاليا على تطوير هواتفها المتوسطة القادمة تحت علامة Reno 15، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة طرازات هي Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max.

ومع ذلك، تظهر تسريبات جديدة تشير إلى أن هذه الخطط قد تتغير، وفقا للمسرب الموثوق Digital Chat Station، قد يتم إلغاء النموذج الذي ستطلق عليه أوبو اسم Reno 15 Pro بقياس 6.59 بوصة بشكل كامل. 

أوبو تستعد لإطلاق سلسلة Reno 15 بتغييرات جديدة

وبناء على هذه التسريبات، يبدو أن أوبو ستقلص التشكيلة لتشمل جهازين فقط: Reno 15 العادي و Reno 15 Pro، الذي كان يُعتقد في البداية أنه Reno 15 Pro Max.

فيما يتعلق بالمواصفات، من المتوقع أن تأتي الهواتف بهيكل معدني وتصنيف IP68 / IP69 لمقاومة الماء والغبار، شاشة Reno 15 ستكون بحجم 6.32 بوصة مع دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

كما يعتقد أن الهاتف سيحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من نوع HP5، بالإضافة إلى عدسات 50 ميجابكسل للتصوير العريض و 50 ميجابكسل للعدسة المقربة، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 50 ميجابكسل.

أما Reno 15 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة أكبر بحجم 6.78 بوصة بنفس دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ستكون الكاميرات متشابهة مع تلك الموجودة في Reno 15، لكن Reno 15 Pro قد يقدم دعما للشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

ومن المتوقع أن يعمل كلا الهاتفين بمعالج ميدياتك Dimensity 8450، وهو ما يتناقض مع التقارير السابقة التي كانت تشير إلى أن الطراز الأعلى، الذي كان يعتقد أنه Reno 15 Pro Max، سيأتي بمعالج Dimensity 9400.

إضافة إلى ذلك، يشاع أن كلا الهاتفين سيحتويان على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، بهذه التغييرات، يبدو أن أوبو تسعى لتبسيط خط الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تحول كبير في استراتيجيتها في سوق الهواتف المتوسطة.

أوبو Reno 15 Reno 15 Pro Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

تعليق مثير لـ خالد الغندور عن ترشح أحمد الشناوي لأفضل حارس بأفريقيا

يانيك فيريرا

فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدًا قبل استئناف التدريبات الاثنين

الخيول

انطلاق الجولة 15 من كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد