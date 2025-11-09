Oppo Find X9 Pro يتفوق في الشعبية رغم الأسعار المرتفعة

أظهر استطلاع جديد أن هاتف Oppo Find X9 Pro أصبح الخيار المفضل للمستخدمين مقارنة بنسخة Find X9 العادية، وذلك رغم شكوى العديد من المستطلعين من السعر المرتفع الذي وصل إلى 1300 يورو للنسخة غير المُسماة Ultra.

السبب الرئيسي لتفضيل نسخة Pro هو جودة الكاميرا وعمر البطارية الطويل، إلا أن فئة من المستخدمين تظل مترددة في الشراء بسبب ارتفاع التكلفة.

الخدمات الحصرية تعزز قرار الشراء

استطلعت الدراسة تجارب المستخدمين الذين فضلوا النسخة الأعلى، وبينت أن الدعم الفني الشخصي وخدمة الأولوية التي تقدمها أوبو لمشتري Find X9 Pro تمثل عامل جذب إضافي يسهم في تبرير الثمن المرتفع، لا سيما مع انتشار توفر نسخة Pro فقط في بعض الأسواق العالمية.

ملخص: العتاد الفاخر يواجه معضلة السعر

رغم شعبية العتاد المميز في Oppo Find X9 Pro، يظل السعر عقبة مهمة أمام شرائح واسعة من المستهلكين، حيث أظهر الاستطلاع أن غالبية من يكتفي بنسخة X9 سيختار الترقية لـPro بمجرد توفر الميزانية أو العروض الخاصة.