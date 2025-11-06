قبل أيام من انطلاقه .. إليك أهم مواصفات هاتف Reno 15

زعمت عدة تقارير أن شركة Oppo ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف Reno 15 هذا الشهر في الصين. وبينما يُتوقع أن تكشف الشركة رسميًا عن تفاصيل الجيل القادم من سلسلة Reno بعد مهرجان التسوق القادم في 11 نوفمبر، كشف ملصق جديد ظهر على Weibo اليوم عن موعد إطلاق الهاتف. يُنصح القراء بدراسة هذا التقرير بحذر، إذ لم يتسن التحقق من صحة الملصق.

موعد إطلاق سلسلة Oppo Reno 15

سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف Oppo Reno 15 يوم 17 نوفمبر في الصين ,من المتوقع صدور تأكيد رسمي من الشركة الأسبوع المقبل.

وفقًا للتقارير، ستتضمن سلسلة Reno 15 طرازًا قياسيًا، وطرازًا احترافيًا، وطرازًا صغيرًا. من المتوقع أن يتميز الطراز القياسي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.59 بوصة، ولكن تفاصيله الأخرى لم تُكشف بعد.

هاتف Reno 15

من المتوقع أن يتميز هاتف Reno 15 Pro بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، بينما سيكون Reno 15 Mini هاتفًا صغيرًا مزودًا بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.31 بوصة بدقة مماثلة. ويُقال إن كلا الجهازين مزودان بمعالج Dimensity 8450. ومن المرجح أن يأتي إصدار Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت .

مواصفات Reno 15 Pro و Reno 15 Mini

يعد من المتوقع إن يحتوي هاتفي Reno 15 Pro و Reno 15 Mini على كاميرا ثلاثية من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل (رئيسية، مثبت بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة للغاية) + 50 ميجابكسل (تقريب بصري). ويُقال إن إصدار Pro سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ستعمل السلسلة بأكملها على نظام Android 16 المستند إلى واجهة المستخدم ColorOS 16. ستحتوي النسخة Pro على بطارية بسعة 6300 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق سلسلة Reno 15 لأول مرة في الهند في الشهر المقبل .