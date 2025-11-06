قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل أيام من انطلاقه .. إليك أهم مواصفات هاتف Reno 15

هواتف Reno 15
هواتف Reno 15
لمياء الياسين

زعمت عدة تقارير أن شركة Oppo ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف Reno 15 هذا الشهر في الصين. وبينما يُتوقع أن تكشف الشركة رسميًا عن تفاصيل الجيل القادم من سلسلة Reno بعد مهرجان التسوق القادم في 11 نوفمبر، كشف ملصق جديد ظهر على Weibo اليوم عن موعد إطلاق الهاتف. يُنصح القراء بدراسة هذا التقرير بحذر، إذ لم يتسن التحقق من صحة الملصق.

موعد إطلاق سلسلة Oppo Reno 15

 سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف Oppo Reno 15  يوم 17 نوفمبر في الصين ,من المتوقع صدور تأكيد رسمي من الشركة الأسبوع المقبل.

وفقًا للتقارير، ستتضمن سلسلة Reno 15 طرازًا قياسيًا، وطرازًا احترافيًا، وطرازًا صغيرًا. من المتوقع أن يتميز الطراز القياسي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.59 بوصة، ولكن تفاصيله الأخرى لم تُكشف بعد.

هاتف  Reno 15

من المتوقع أن يتميز هاتف Reno 15 Pro بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، بينما سيكون Reno 15 Mini هاتفًا صغيرًا مزودًا بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.31 بوصة بدقة مماثلة. ويُقال إن كلا الجهازين مزودان بمعالج Dimensity 8450. ومن المرجح أن يأتي إصدار Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت .

مواصفات Reno 15 Pro و Reno 15 Mini

يعد من المتوقع  إن يحتوي هاتفي Reno 15 Pro و Reno 15 Mini على كاميرا ثلاثية من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل (رئيسية، مثبت بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة للغاية) + 50 ميجابكسل (تقريب بصري). ويُقال إن إصدار Pro سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ستعمل السلسلة بأكملها على نظام Android 16 المستند إلى واجهة المستخدم ColorOS 16. ستحتوي النسخة Pro على بطارية بسعة 6300 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق سلسلة Reno 15 لأول مرة في الهند في الشهر المقبل . 

هواتف Reno 15 سلسلة هواتف Reno 15 شركة Oppo هاتف Reno 15 Pro هواتف Oppo Reno 15

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حكم الكذب لإنهاء خلاف بين متخاصمين

هل يجوز الكذب لإنهاء خلاف عائلي ؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

