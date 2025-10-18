قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
يعمل بالذكاء الاصطناعي.. OPPO تطلق ColorOS 16 قبل الكشف عن Find X9 Pro

ColorOS 16
ColorOS 16
احمد الشريف

في خطوة استراتيجية جريئة تؤكد على التزامها بتقديم تجربة مستخدم متكاملة ومبتكرة، أعلنت شركة OPPO رسمياً عن واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 16 المعتمدة على نظام التشغيل Android 16، وذلك قبل أسابيع من الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتفها الرائدة المنتظرة Find X9 Pro.

هذا التقديم المبكر للبرمجيات يضع واجهة النظام في دائرة الضوء، مما يشير إلى أن ColorOS 16 ليست مجرد تحديث عادي، بل هي جوهر تجربة Find X9 Pro القادمة ونقطة التحول في رحلة الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق.

ColorOS 16: قفزة في الأداء والذكاء الاصطناعي

ركزت OPPO في واجهتها الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، مستخدمة محركات داخلية متطورة لضمان أداء لا يضاهى:

1. الأداء الفائق وكفاءة الطاقة:

تعتمد الواجهة الجديدة على محرك Trinity Engine المحدث، الذي يعمل على إدارة موارد النظام بذكاء لتقديم أداء مستقر وسريع.

استقرار معزز: تزعم OPPO أن النظام الجديد يحقق زيادة بنسبة 37% في الثبات أثناء الاستخدام المكثف.

سرعة الاستجابة: تشير التحسينات إلى تسريع في فتح التطبيقات بنسبة 26% وتحسن في كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 13%.

2. لغة تصميم جديدة وتخصيص عميق:

تبنت ColorOS 16 لغة تصميم جديدة تُعرف باسم "Light Field"، والتي تتميز بمظهر بصري محدث وشفاف، مع التركيز على مرونة واجهة المستخدم.

شاشة رئيسية مرنة (Flux Home Screen): تسمح للمستخدمين بتغيير أحجام أيقونات التطبيقات والمجلدات على الشاشة الرئيسية بمرونة غير مسبوقة.

تخصيص شاشة القفل: إضافة خيارات واسعة لتخصيص شاشة القفل، بما في ذلك إمكانية وضع الأدوات (Widgets) وتأثيرات الظلال، مما يعزز تجربة العرض الدائم على الشاشة (AOD).

3. تكامل الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام:

يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تطبيقات وخدمات النظام الأساسية، بما في ذلك تحسينات في التصوير وميزات الإنتاجية عبر الأجهزة.

أدوات الكاميرا الذكية: إضافة خوارزميات جديدة مثل AI Eraser و AI Unblur لتحسين جودة الصور، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

تواصل سلس عبر الأجهزة: تعزيز ميزات الاتصال بين أجهزة OPPO المختلفة، مما يسهل التفاعل بين الهاتف والحاسوب والأجهزة القابلة للارتداء.

سلسلة Find X9 Pro: منصة إطلاق الواجهة الجديدة

في حين أن ColorOS 16 ستبدأ في الوصول إلى الأجهزة القديمة من OPPO تدريجياً، فإن سلسلة Find X9، وخاصة الطراز الرائد Find X9 Pro، ستكون أول الأجهزة التي تأتي بالواجهة الجديدة مثبتة مسبقاً، مما يعني أن المستخدم سيختبر الإمكانيات الكاملة للنظام الجديد على أحدث عتاد.

العتاد المنتظر: تشير التسريبات إلى أن Find X9 Pro سيأتي بمعالج Dimensity 9500 أو ما يعادله من أحدث المعالجات، وبطارية ذات سعة كبيرة، وكاميرا قوية تركز على جودة الصورة.

الإطلاق العالمي: من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة Find X9 في حفل إطلاق عالمي في وقت لاحق من أكتوبر 2025.

OPPO Find X9 Pro ColorOS 16

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

