يعمل بالذكاء الاصطناعي.. OPPO تطلق ColorOS 16 قبل الكشف عن Find X9 Pro

في خطوة استراتيجية جريئة تؤكد على التزامها بتقديم تجربة مستخدم متكاملة ومبتكرة، أعلنت شركة OPPO رسمياً عن واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 16 المعتمدة على نظام التشغيل Android 16، وذلك قبل أسابيع من الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتفها الرائدة المنتظرة Find X9 Pro.

هذا التقديم المبكر للبرمجيات يضع واجهة النظام في دائرة الضوء، مما يشير إلى أن ColorOS 16 ليست مجرد تحديث عادي، بل هي جوهر تجربة Find X9 Pro القادمة ونقطة التحول في رحلة الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق.

ColorOS 16: قفزة في الأداء والذكاء الاصطناعي

ركزت OPPO في واجهتها الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، مستخدمة محركات داخلية متطورة لضمان أداء لا يضاهى:

1. الأداء الفائق وكفاءة الطاقة:

تعتمد الواجهة الجديدة على محرك Trinity Engine المحدث، الذي يعمل على إدارة موارد النظام بذكاء لتقديم أداء مستقر وسريع.

استقرار معزز: تزعم OPPO أن النظام الجديد يحقق زيادة بنسبة 37% في الثبات أثناء الاستخدام المكثف.

سرعة الاستجابة: تشير التحسينات إلى تسريع في فتح التطبيقات بنسبة 26% وتحسن في كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 13%.

2. لغة تصميم جديدة وتخصيص عميق:

تبنت ColorOS 16 لغة تصميم جديدة تُعرف باسم "Light Field"، والتي تتميز بمظهر بصري محدث وشفاف، مع التركيز على مرونة واجهة المستخدم.

شاشة رئيسية مرنة (Flux Home Screen): تسمح للمستخدمين بتغيير أحجام أيقونات التطبيقات والمجلدات على الشاشة الرئيسية بمرونة غير مسبوقة.

تخصيص شاشة القفل: إضافة خيارات واسعة لتخصيص شاشة القفل، بما في ذلك إمكانية وضع الأدوات (Widgets) وتأثيرات الظلال، مما يعزز تجربة العرض الدائم على الشاشة (AOD).

3. تكامل الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام:

يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تطبيقات وخدمات النظام الأساسية، بما في ذلك تحسينات في التصوير وميزات الإنتاجية عبر الأجهزة.

أدوات الكاميرا الذكية: إضافة خوارزميات جديدة مثل AI Eraser و AI Unblur لتحسين جودة الصور، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

تواصل سلس عبر الأجهزة: تعزيز ميزات الاتصال بين أجهزة OPPO المختلفة، مما يسهل التفاعل بين الهاتف والحاسوب والأجهزة القابلة للارتداء.

سلسلة Find X9 Pro: منصة إطلاق الواجهة الجديدة

في حين أن ColorOS 16 ستبدأ في الوصول إلى الأجهزة القديمة من OPPO تدريجياً، فإن سلسلة Find X9، وخاصة الطراز الرائد Find X9 Pro، ستكون أول الأجهزة التي تأتي بالواجهة الجديدة مثبتة مسبقاً، مما يعني أن المستخدم سيختبر الإمكانيات الكاملة للنظام الجديد على أحدث عتاد.

العتاد المنتظر: تشير التسريبات إلى أن Find X9 Pro سيأتي بمعالج Dimensity 9500 أو ما يعادله من أحدث المعالجات، وبطارية ذات سعة كبيرة، وكاميرا قوية تركز على جودة الصورة.

الإطلاق العالمي: من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة Find X9 في حفل إطلاق عالمي في وقت لاحق من أكتوبر 2025.